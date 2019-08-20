"Новый порт" Заполярья

Специалисты инжиниринговой компании «ССТэнергомонтаж», входящей в Группу компаний «Специальные системы и технологии», завершают проект обогрева самого северного нефтегазоконденсатного месторождения на полуострове Ямал — Новопортовского.

Новопортовское месторождение входит в число крупнейших проектов «ССТэнергомонтаж», реализованных для ПАО «Газпром». Инжиниринговой компанией выполнено проектирование и поставка систем на основе саморегулирующихся кабелей, кабелей СНФ, скин-систем и лонглайн. В настоящее время сервисная служба «ССТэнергомонтаж» выполняет шефмонтаж и пусконаладочные работы на объекте.

Общая длина саморегулирующегося нагревательного кабеля производства ГК «ССТ», поставленного на «Новый порт», составляет 173 км, длина кабеля постоянной мощности СНФ — 24 км, количество шкафов управления — 133. В проект входят 4 системы на основе скин-эффекта ИРСН-15000, самая длинная из которых обогревает нефтепровод длиной 103 км от месторождения до мыса Каменный, где расположен терминал «Ворота Арктики».

В мире всего 4 компании освоили производство скин-систем, и ГК «ССТ» — одна из них. Принцип действия системы ИРСН-15000 основан на поверхностном эффекте (скин-эффекте), возникающем в проводнике из ферромагнитного материала при переменном токе промышленной частоты (50 Гц).

Система ИРСН-15000 предназначена для разогрева, поддержания температуры и защиты от замерзания магистральных трубопроводов, а также энергосбережения и повышения энергоэффективности установок. Ее можно применять на длинах до 60 км без устройства сопроводительной сети. В сумме на Новопортовском месторождении 160 км трубопроводов для транспортировки нефти и воды обогреваются решениями «ССТэнергомонтаж» на основе скин-эффекта. Общая мощность установок составляет 4428 кВА.

Еще одна инновация ГК «ССТ», получившая применение на Новопортовском месторождении — это система лонглайн на основе кабеля LLS. Этот трехфазный нагревательный кабель постоянной мощности разработан для предотвращения замерзания и поддержания температуры продукта в трубопроводах средних длин, в том числе во взрывоопасных зонах. Он представляет собой конструкцию из трех параллельных нагревательных жил из медной проволоки с изоляцией из кремнийорганической резины, поверх которой наложена оплетка из медной луженой проволоки, и оболочкой из кремнийорганической резины. Система лонглайн на основе кабеля LLS установлена на водоводе диаметром 21 см длиной 2,3 км приемо-сдаточного пункта Новопортовского месторождения.

«ССТэнергомонтаж» неслучайно была выбрана в качестве подрядчика для проектирования, поставки и пусконаладки систем кабельного электрообогрева трубопроводов и резервуаров. Компанию выгодно отличает на рынке многолетний опыт в разработке и внедрении лучших инженерных решений в области систем электрообогрева, высокое качество продукции, собственное производство инновационных технологий, а также полный комплекс услуг по сопровождению систем и высокий профессионализм сотрудников.

За плечами инженеров «ССТэнергомонтаж» более 20 000 проектов в области промышленного электрообогрева, созданных для крупнейших российских и зарубежных нефтегазодобывающих компаний таких, как «Газпром», НОВАТЭК, НК «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Транснефть», Total и других.

Новопортовское месторождение, расположенное в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, по запасам относится к классу крупных: его извлекаемые запасы категории C1 и С2 — порядка 250 млн тонн нефти и газового конденсата и более 320 млрд кубометров природного газа. Добыча газа началась в 1964 году, а полномасштабная добыча нефти — в 2014 году.

Сорт нефти, добываемый на месторождении, называется Novy Port и относится к категории легких с низким содержанием серы (около 0,1 %). Его отгрузка в Европу осуществляется по Северному морскому пути танкерами из нефтеналивного терминала «Ворота Арктики».