Победителями конкурса "Энергия пера" стали журналисты из России, США и Бразилии

Ассоциация «Глобальная энергия» подвела итоги Международного медийного конкурса «Энергия пера». Лучшими работами члены жюри признали материалы трех журналистов за аналитический подход, глубину исследования темы и литературное мастерство. В тройку победителей вошли: Андрей Резниченко, руководитель научной редакции информационного агентства ТАСС, автор спецпроекта о способах применения радиационных технологий; Мэттью Визи, редактор нефтегазового портала Rigzone из США, приславший материал о выводе из эксплуатации нефтяных платформ; Маурицио Годой, бразильский корреспондент энергетического портала CanalEnergia, его статья посвящена анализу рынка накопителей энергии в Бразилии. Победители будут награждены в рамках Лауреатской недели премии «Глобальная энергия» в начале октября.

Новая эпоха развития человечества наступила с открытия радиоактивности. Спецпроект ТАСС, подготовленный совместно с госкорпорацией «Росатом», рассказывает о способах применения ядерного ядра и возможностях, которые появились у человечества с открытием радиоактивности. Автор материала, Андрей Резниченко, приводит примеры использования радиационных технологий от сферы медицины до космической отрасли. Досмотровые системы мест массового скопления людей созданы на основе свойств Х-лучей, с их же помощью возможно определить возраст произведений искусства, тем самым выявить подделки. Радиоизотопная обработка способна вернуть к жизни раритетные книги. Благодаря ядерной медицине можно диагностировать и вылечить смертельные болезни. Радиация помогает не только бороться с опасными вирусами, но и с их разносчиками. Без применения радиационных технологий невозможно представить существующие и перспективные мировые космические программы. Журналист приходит к выводу, что с учетом развития технологий на Земле, и в космосе, человечество не можем обойтись без мирного применения радиационных технологий.

Статья «Генератор шельфовых вакансий на 13 миллионов долларов» второго победителя конкурса - Мэттью Визи, старшего редактора специализированного новостного портала Rigzone.com посвящена рынку вывода из эксплуатации нефте- и газодобывающих платформ. По данным крупнейшего классификационного общества Lloyd's Register, глобальные расходы на работы по снятию с эксплуатации нефтяных платформ должны достичь ежегодной суммы в 13 миллионов долларов к 2040 году. Автор отмечает, что этот факт приведет к долгосрочному спросу на инженерные кадры, занимающиеся демонтажем «вышедших на пенсию» морских нефтяных платформ. Этот факт положительно повлияет на ситуацию с трудоустройством в отрасли, особенно на территориях Северного моря и Мексиканского залива. Примечательно, что вывод платформы из эксплуатации не означает только «подъем конструкции из воды», а включает целый комплекс работ, занимающих 5-6 лет, среди которых менеджмент объекта на поздних сроках эксплуатации, демонтаж надводной и подводной частей установки, избавление от отходов после перемещения конструкций.

Замыкает тройку победителей Маурицио Годой, бразильский корреспондент энергетического портала CanalEnergia, который посвятил свою статью «Аккумуляторы могут выйти на рынок быстрее, чем предполагается» анализу рынку накопителей энергии в Бразилии. Согласно Bloomberg New Energy Finance (BNEF), к 2040 году установленная мощность накопителей энергии в мире достигнет 942 ГВт, а их энергоемкость — 857 ГВт·ч. Такой внушительный рост станет возможным в связи с быстрым снижением стоимости батарей. Несмотря на то, что во всем мире наблюдается тенденция роста рынка аккумуляторов, Бразилия только начинает развивать этот сегмент. На данный момент страна обладает третьей по размеру электроэнергетикой в Северной и Южной Америке после США и Канады. При этом 70% электричества в Бразилии генерируется за счет гидроэнергетики. Одним из драйверов развития накопителей энергии является рост популярности электромобилей. Помимо этого, Бразилия в целом обладает большим потенциалом распространения аккумуляторов. К примеру, за счет удовлетворения спроса в энергии штата Рорайма (единственный штат, который не подключен к национальной энергетической системе). Одни эксперты считают, что выбор в пользу литий-ионных батарей будет лучшей опцией для страны за счет их экономической эффективности, другие отмечают, что из-за ограниченности элемента в природе, более перспективными являются водородные аккумуляторы, однако развитие технологий с их использованием – это скорее вопрос будущего, чем настоящего.

Напомним, что «Энергия пера» — международный медийный конкурс, учрежденный ассоциацией «Глобальная энергия» в 2004 году. Ежегодно проект награждает журналистов, совершивших значительный вклад в освещение и информационное сопровождение вопросов, решений и тенденций глобальной энергетики. В этом году на конкурс были присланы материалы с Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки: от Бельгии, Италии, Нидерландов до США, Бразилии, Индии, Китая, России, Нигерии, Кении, Зимбабве.