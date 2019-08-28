SSE договорился с RWE о передаче контрактов на поставку резервов мощности

Шотландский холдинг SSE plc (Scottish & Southern Energy plc) договорился с RWE Generation UK, дочерней компанией немецкого концерна RWE, о передаче контрактов на поставку резервов мощности от валлийской угольной ТЭС Aberthaw B, принадлежащей RWE, шотландской газовой ТЭС Peterhead, находящейся в собственности SSE.

Обязательства передаются в полном объеме – на 1 051 МВт в 2019-2020 гг. и на 1 062 МВт в 2020-2021 гг. – по согласованию с британским системным оператором National Grid ESO.

Для ТЭС Peterhead, которая ранее уже выиграла контракт по итогам аукциона на 2021-2022 гг., заключенное с RWE соглашение обеспечивает гарантированные поставки мощности на период до сентября 2022 г. ТЭС Aberthaw B по решению RWE будет закрыта в 2020 г.

Официальный сайт SSE