Кабмин выделит около 800 млн руб. на помощь бизнесу в пострадавших от паводка регионах

Правительство РФ выделит около 800 миллионов рублей, в том числе на поддержку сельхозпроизводителей, малого и среднего бизнеса в регионах Иркутской области, пострадавших от паводков. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Распределяется целый ряд субсидий и трансфертов, мы выделяем деньги на развитие системы здравоохранения по четырем регионам. Это Красноярский край, Хакасия, Кемеровская и Самарская области. Кроме того, продолжаем оказывать поддержку людям, пострадавшим от паводков в Иркутской области", - сказал он. "Здесь выделяются деньги для поддержки малого и среднего бизнеса из резервов правительства, такое предложение есть, и по поддержке сельхозпроизводителей тоже выделяются деньги в общей сложности в районе 800 миллионов рублей", - уточнил Медведев.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.

В результате наводнения, по предварительным оценкам, число помещений, признанных непригодными для проживания, составляет 5 тыс. 143, в них проживало 17 тыс. 443 человека. Количество помещений, подлежащих капремонту, составляет 4 тыс. 977, в них проживает 11 тыс. 374 человека. Правительство РФ выделило 14,1 млрд рублей на обеспечение граждан новым жильем и ремонт домов, которые подлежат восстановлению.

ТАСС