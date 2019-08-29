Международная выставка оборудования и технологий горнодобывающей, металлургической, угольной и энергетической промышленности «MinTech-Актобе 2020»

Международный выставочный проект «MinTech» проводится с 2003 года и является одним из значимых и ожидаемых событий горно-металлургической отрасли в крупнейших промышленных регионах Казахстана.

Цель проекта - прямые контакты специалистов отрасли из регионов с представителями мировых компаний – производителей оборудования и технологий, а также дальнейшее расширение и укрепление торгово-экономических связей регионов Казахстана.

В 2011 году к двум выставкам проекта «MinTech» в г.г. Усть-Каменогорске и Караганде добавилась аналогичная выставка в г. Павлодаре. А в 2016 году, расширяя границы своего присутствия в Казахстане, выставка «MinTech» впервые проводилась в г. Актобе.

Большим преимуществом выставки «MinTech-Актобе» является возможность посещения в заключительный день, основных промышленных и энергетических предприятий региона, с целью продолжения переговоров с руководителями и специалистами данных предприятий уже непосредственно на производстве. Кроме того, только на таких экскурсиях, есть возможность ознакомиться с основными этапами производства и тем оборудованием, которое при этом используется. В 2018 году участники выставки смогли посетить такие ведущие предприятия региона, как АО «Актюбинский завод хромовых соединений», ТОО «Актюбинская медная компания» (АМК).

Посетители выставки:

Целевая аудитория выставки «MinTech-Актобе» состоит из руководителей промышленных предприятий и ключевых специалистов отрасли, которые зачастую не выезжают за пределы региона и доступны только на данной площадке. От местных предприятий делегации включают в себя специалистов различного уровня, таких как директора, руководители подразделений, главные инженера, специалисты отрасли - механики, конструкторы, технологи, снабженцы, научно-технические специалисты и др.

Преимущества участия в региональной выставке «MinTech-Актобе»:

Единственная в регионе специализированная выставка по горному делу, металлургии, углю и энергетике

Посещение выставки ключевыми специалистами отрасли, которые проявляют профессиональный интерес к представленному оборудованию и услугам

Знакомство с рынком и его тенденциями, прямой диалог с покупателями и потребителями продукции участников

Насыщенная деловая программа (круглые столы, семинары, презентации отдельных компаний-участников)

Посещение крупнейших близлежащих промышленных предприятий области, с целью ознакомления с производственным процессом, обмена информацией и контактами со специалистами

Оптимальная стоимость участия в выставке (самая низкая по сравнению с выставками аналогичной тематики по Казахстану)

Широкие возможности для участников в плане продвижения и рекламы своего оборудования и технологий в рамках выставки - организация семинаров, презентаций, демонстраций технологических процессов прямо на стендах, размещение рекламного материала в официальном каталоге выставки и в павильоне

Основные тематические разделы выставки:

• Минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы (прогнозирование, геологоразведка, производство и обогащение).

• Горные машины и оборудование (карьерный и шахтный транспорт, бурильное, проходческое и обогатительное оборудование и инструменты и т.д.).

• Автоматические системы управления горным производством.

• Металлургия (установки, оборудование и технологии для переработки сырья, плавка, литье, прокат и т.д.).

• Технологии и оборудование для добычи угля открытым и подземным способами, для углеобогащения и глубокой угле переработки.

• Энергетика (электро-, гидро-, тепловая и атомная, нетрадиционная и восполняемая).

• Энергетическое машиностроение, электротехническое оборудование.

• Системы электро-, тепло- и газоснабжения.

• Экология и охрана окружающей среды.

• Технологии безопасности: средства защиты, спасательные работы.

• Материально-техническое обеспечение отраслей (средства индивидуальной защиты, экипировка и т.д.).

Промышленное, гражданское и жилищное строительство

Дорожное строительство и коммунальная техника

Наиболее крупные предприятия Актобе и Актюбинской области:

Развитая минерально-сырьевая база Актюбинской области, которая насчитывает около 340 месторождений полезных ископаемых и наряду с другими благоприятными факторами (огромные производственные мощности, высокая инфраструктура, выгодное геополитическое положение и др.) выдвигает регион на одну из лидирующих позиций по республике. На этой базе получили развитие горно-металлургическая, нефтяная, химическая промышленность, стройиндустрия. Среди крупнейших промышленных предприятий региона -Актюбинский завод ферросплавов АО «ТНК-Казхром», АО «Транснациональная компания «Казхром», ТОО «Западная Горнопромышленная компания», Донской горно-обогатительный комбинат, филиал АО «ТНК "Казхром», ТОО «Актюбинская медная компания», ТОО «Юбилейное», ТОО «Восход-Ориел», ТОО «Каспий Плюс», АО «Актюбинский завод хромовых соединений», ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций», АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», АО «Актюбрентген», АО «АктобеСтройИндустрия» и другие.

Если по каким-либо причинам Ваша компания не может принять непосредственного участия в выставке, Вы можете воспользоваться «информационным участием», а именно:

- Размещение информации в официальном каталоге выставки (текст+логотип).

- Размещение рекламного модуля в официальном каталоге (А4 цветной, ½ А4 цветной).