Международная выставка оборудования и технологий горнодобывающей, металлургической, угольной и энергетической промышленности «MinTech-Актобе 2020»

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29 августа 2019, 15:23
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЕ
Международный выставочный проект «MinTech» проводится с 2003 года и является одним из значимых и ожидаемых событий горно-металлургической отрасли в крупнейших промышленных регионах Казахстана.
Цель проекта - прямые контакты специалистов отрасли из регионов с представителями мировых компаний – производителей оборудования и технологий, а также дальнейшее расширение и укрепление торгово-экономических связей регионов Казахстана.
В 2011 году к двум выставкам проекта «MinTech» в г.г. Усть-Каменогорске и Караганде добавилась аналогичная выставка в г. Павлодаре. А в 2016 году, расширяя границы своего присутствия в Казахстане, выставка «MinTech» впервые проводилась в г. Актобе.
Большим преимуществом выставки «MinTech-Актобе» является возможность посещения в заключительный день, основных промышленных и энергетических предприятий региона, с целью продолжения переговоров с руководителями и специалистами данных предприятий уже непосредственно на производстве. Кроме того, только на таких экскурсиях, есть возможность ознакомиться с основными этапами производства и тем оборудованием, которое при этом используется. В 2018 году участники выставки смогли посетить такие ведущие предприятия региона, как АО «Актюбинский завод хромовых соединений», ТОО «Актюбинская медная компания» (АМК).
Посетители выставки:
Целевая аудитория выставки «MinTech-Актобе» состоит из руководителей промышленных предприятий и ключевых специалистов отрасли, которые зачастую не выезжают за пределы региона и доступны только на данной площадке. От местных предприятий делегации включают в себя специалистов различного уровня, таких как директора, руководители подразделений, главные инженера, специалисты отрасли - механики, конструкторы, технологи, снабженцы, научно-технические специалисты и др.
Преимущества участия в региональной выставке «MinTech-Актобе»:
Основные тематические разделы выставки:
• Минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы (прогнозирование, геологоразведка, производство и обогащение).
• Горные машины и оборудование (карьерный и шахтный транспорт, бурильное, проходческое и обогатительное оборудование и инструменты и т.д.).
• Автоматические системы управления горным производством.
• Металлургия (установки, оборудование и технологии для переработки сырья, плавка, литье, прокат и т.д.).
• Технологии и оборудование для добычи угля открытым и подземным способами, для углеобогащения и глубокой угле переработки.
• Энергетика (электро-, гидро-, тепловая и атомная, нетрадиционная и восполняемая).
• Энергетическое машиностроение, электротехническое оборудование.
• Системы электро-, тепло- и газоснабжения.
• Экология и охрана окружающей среды.
• Технологии безопасности: средства защиты, спасательные работы.
• Материально-техническое обеспечение отраслей (средства индивидуальной защиты, экипировка и т.д.).
Наиболее крупные предприятия Актобе и Актюбинской области:
Развитая минерально-сырьевая база Актюбинской области, которая насчитывает около 340 месторождений полезных ископаемых и наряду с другими благоприятными факторами (огромные производственные мощности, высокая инфраструктура, выгодное геополитическое положение и др.) выдвигает регион на одну из лидирующих позиций по республике. На этой базе получили развитие горно-металлургическая, нефтяная, химическая промышленность, стройиндустрия. Среди крупнейших промышленных предприятий региона -Актюбинский завод ферросплавов АО «ТНК-Казхром», АО «Транснациональная компания «Казхром», ТОО «Западная Горнопромышленная компания», Донской горно-обогатительный комбинат, филиал АО «ТНК "Казхром», ТОО «Актюбинская медная компания», ТОО «Юбилейное», ТОО «Восход-Ориел», ТОО «Каспий Плюс», АО «Актюбинский завод хромовых соединений», ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций», АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», АО «Актюбрентген», АО «АктобеСтройИндустрия» и другие.
Если по каким-либо причинам Ваша компания не может принять непосредственного участия в выставке, Вы можете воспользоваться «информационным участием», а именно:
- Размещение информации в официальном каталоге выставки (текст+логотип).
- Размещение рекламного модуля в официальном каталоге (А4 цветной, ½ А4 цветной).