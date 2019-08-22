"АО "Завод "Энергокабель" поздравил первоклассников с наступающим Днем знаний
 
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Мероприятия

"АО "Завод "Энергокабель" поздравил первоклассников с наступающим Днем знаний

Еще несколько дней, и двери всех учебных заведений распахнутся навстречу своим ученикам! Завод «Энергокабель» искренне желает всем школьникам и учащимся, чтобы этот год стал годом больших успехов и блестящих побед!

В преддверии начала учебного года, Завод «Энергокабель» особое внимание уделил первоклассникам, для которых только начинается большая дорога в мир новых знаний и открытий. Чтобы учеба была отличная, новые знания приносили радость и легко усваивались, для будущих первоклассников были подготовлены приятные и полезные подарки от предприятия.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "Завод "Энергокабель"

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