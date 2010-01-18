"Фантастик-пластик" открыла завод по вторичной переработке полимеров в Нижнем Новгороде
 
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Производство

"Фантастик-пластик" открыла завод по вторичной переработке полимеров в Нижнем Новгороде

Фантастик-пластик открыла завод по вторичной переработке полимеров в Нижнем Новгороде

30 августа 2019, 17:50
Рубрика: Производство
Метки: ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Материалы для КПП 

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Высокотехнологичный завод по переработке пластика «Фантастик-пластик» начал свою работу в Нижнем Новгороде. Инвестиционный проект включил в себя закупку и запуск самого инновационного оборудования в сфере переработки полимеров. Одним из поставщиков на ряду с европейскими компаниями выступил отечественный производитель – компания «СтанкоПЭТ».

Завод производит полиэтиленовые гранулы и хлопья, которые являются сырьем для пластиковой бутылки, изделий в автомобилестроении, труб, мебели, кабельной изоляции и т.д.

«Это сырье востребовано, так как в России мало производителей первичных гранул, а рынок вторичного сырья, по сравнению с Европой, не развит. Оборудование завода позволит выпускать гранулы высочайшего качества, которого ранее не было в России.», – отметил Сергей Халевский директор завода «Фантастик-пластик».

Половина пластика для переработки будет поступать от крупнейшего в России мусоросортировочного комплекса «МАГ-1», расположенного в Нижегородской области, а вторая половина - из других регионов России, уточнил директор. Также Халевский ранее отмечал, что вопрос переработки, а не захоронения пластика, является очень значимым для экологии страны и мира. Важно идти именно по этому пути и строить заводы по переработке пластиковой бутылки, полиэтиленовой пленки, пакетов, которые являются четвертью от общего объема мусора в мире (источник tass.ru).

От российской компании был поставлен комплекс оборудования для переработки твёрдого пластика. Линия способна переработать большое количество видов пластика. По производительности и качеству не уступает европейским аналогам, а по некоторым показателям даже превосходит их. Причем нельзя не отметить цену, которая в разы меньше.

В состав комплекса входят широкий спектр различного оборудования: дробилка моющая, интенсивная мойка, подогреваемая мойка, шнековый влагоотделитель, ванна флотации, центрифуга, воздушный сепаратор, циклон-накопитель. В конечном результате получается высококачественный продукт пригодный для последующего использования.

Переработка мусора не только полезное, но и очень выгодное занятие. Количество отходов в стране с каждым годом увеличивается в разы, а число действующих предприятий по переработке недостаточно для полного решения проблемы с отходами. Компания «СтанкоПЭТ» предлагает не только высококачественное оборудование, но и готовые решения для открытия бизнеса в этой сфере.

Компания: PlastInfo

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