Московская городская телефонная сеть заработала за полгода 7,94 млрд рублей

Столичная телекоммуникационная компания, оператор фиксированной связи «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) заработала за первую половину 2019 года чистую прибыль в размере 7,94 млрд рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом финансовые поступления предприятия увеличились на 50%.

Значительное наращивание заработка компании связано с её единовременными доходами от реализации кабеля из меди, а также с оплатой за выполнение работ по восстановлению линейных сооружений. В то же время, показатель выручки от продаж сократился до 19,7 млрд рублей или на 0,5%.

Из этого объёма доходов 10,07 млрд рублей поступили в сегменте предоставления услуг частным клиентам — больше на 4,6%, чем за первые шесть месяцев минувшего года. В список упомянутых сервисов входит широкополосный доступ к глобальной сети, цифровое телевидение, фиксированная и мобильная связь.

С конца 2014 года компания работает на отраслевом рынке в качестве виртуального оператора МТС. В данной сети предприятие сформировало новый вид продуктов — конвергентные пакеты. В них входят домашний интернет вместе с цифровым телевидением, а в ряде случаев и сотовая связь.

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