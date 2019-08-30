Росавтодор: реконструкция трассы Краснодар - Крымский мост ускорит путь на полуостров

Обновление трассы А - 289, которая ведет от Краснодара до Крымского моста, позволит сделать комфортнее и быстрее путь на полуостров для автомобилистов, сообщили ТАСС в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Тамань".

"Для решения вопроса увеличения пропускной способности дороги ФКУ Упрдор "Тамань" заключило госконтракт на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций в проект создания объекта капитального строительства. Строительство и реконструкция участков дороги с учетом обхода населенных пунктов сделают ее наиболее комфортным и быстрым маршрутом в Крым при движении из центральной части России и непосредственно из Краснодара", - рассказала собеседница.

Ранее сообщалось, что сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги: одна из них через Крымск и Джигинку, вторая и основная - А-289 протяженностью 150 км - от Краснодара в Славянск-на-Кубани и поселок Темрюк. В пятницу появилась информация, что Минтранс РФ, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, позднее в Росавтодоре пояснили, что речь о реконструкции трассы А-289.

Представитель компании уточнила, что дорога А-289, которая ранее была частью региональной трассы Р-251, в ноябре 2018 года была передана в ведение ФКУ Упрдор "Тамань". Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением правительства РФ.

ТАСС