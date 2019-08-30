"Росэлектроника" представила новые радиостанции для навигации самолетов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 новую модификацию приводной аэродромной радиостанции для радионавигации воздушных судов с момента вылета и до прибытия в аэропорт места назначения. Комплекс полностью автоматизирован и не требует участия оператора. Аппаратура может также использоваться для передачи сообщений экипажу наземной диспетчерской службой при отказе УКВ-средств связи на борту самолета.

Программное обеспечение комплекса ПАР-10М2, разработанного Омским НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника», позволяет организовать систему управления приводными радиомаяками целого аэродрома, объединив несколько взлетно-посадочных полос по всем направлениям.

Преимуществами новой модификации являются расширенный нижний частотный диапазон подачи сигналов – от 150 кГц, отечественная современная элементная база, увеличенная мощность до 500 Вт, уменьшенные габариты и полная автоматизация процесса управления.

Приводные аэродромные радиостанции размещаются на фиксированных точках местности. Оборудование может выполнять функции дальнего приводного маяка при работе на 20-метровую антенну и ближнего маяка при работе на антенну высотой 5 метров. Радиостанции оснащены проводным, беспроводным и волоконно-оптическим каналом управления, а также системой резервного и аварийного электропитания.

ПАР-10М2 может поставляться в трех модификациях: автомобильный вариант на базе шасси «КАМАЗ» с быстро разворачиваемой телескопической антенной; стационарный вариант для размещения аппаратуры в зданиях аэродрома и кузовной вариант исполнения с размещением оборудования внутри кузова фургона.