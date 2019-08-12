Впервые представлен прототип гибридного локомотива на аккумуляторах "Лиотех"
 
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Инновации (разработки)

Впервые представлен прототип гибридного локомотива на аккумуляторах "Лиотех"

Впервые представлен прототип гибридного локомотива на аккумуляторах Лиотех

30 августа 2019, 13:20
Рубрика: Инновации
Метки: ЛИОТЕХ, АККУМУЛЯТОРЫ, РОСНАНО
Отрасль: Электротехника 

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На международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо был представлен прототип гибридного локомотива компании «Трансмашхолдинг», разработанный в партнерстве с группой компаний Ctrl2GO, и использующий литий-ионные аккумуляторы портфельной компании РОСНАНО «Лиотех-Инновации».

Маневровый двухосный гибридный локомотив, в котором установлен дизель-генератор в комбинации с литий-ионными батареями «Лиотех», предназначен для работы на пассажирских вокзалах крупных городов и в курортных зонах наиболее чувствительных с экологической точки зрения. По сравнению с традиционными тепловозами он демонстрируют существенное сокращение выхлопов, радикальное снижение шума при работе и позволяют снизить воздействие тягового парка на окружающую среду. Использование гибридного привода на локомотивах позволит операторам подвижного состава существенно уменьшить расходы в течение жизненного цикла. Дизель-генератор (мощность 200 кВт) и литий-ионная батарея (мощность 240 кВт) могут работать как раздельно, так и совместно. Гибридная силовая установка, которая используется в конструкции локомотива, управляется интеллектуальной системой, обеспечивающей оптимальный энергобаланс между источниками энергии.

Концепт создан для апробации технических разработок, на базе которых предполагается создать новое семейство локомотивов с гибридной силовой установкой и литий-ионными аккумуляторными батареями «Лиотех». Соглашение о создании подобных локомотивов в начале лета подписали АО «РОСНАНО», ОАО «Российские железные дороги» и АО «Трансмашхолдинг». Подписанный документ предусматривает возможность поставки в адрес РЖД 131 локомотива в течение 6 лет после приемки первой машины.

Общество с ограниченной ответственностью «Литий-ионные технологии» (ООО «Лиотех») — дочернее предприятие АО «РОСНАНО». Компания является единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов. Построенный в Новосибирской области завод «Лиотех» полностью соответствует всем нормам технологической и экологической безопасности. Запуск производства был осуществлен в декабре 2011 года, проектная мощность предприятия — более 1ГВт·ч. Сферы применения продукции — электротранспорт, системы хранения электроэнергии, источники бесперебойного питания для критически важных объектов.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: РОСНАНО

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