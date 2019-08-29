Высокоточное плакирование для производства проволоки высочайшего качества и значительной экономии материалов
 
Подписаться на новости
Инновации (разработки)

Высокоточное плакирование для производства проволоки высочайшего качества и значительной экономии материалов

Высокоточное плакирование для производства проволоки высочайшего качества и значительной экономии материалов

30 августа 2019, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: QED Wire Lines
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

86 просмотров

Компания QED Wire Lines Inc. (Канада) объявила о выпуске современной системы контроля массы наносимого покрытия на стальную проволоку (Coat Weight Control System). Система, получившая торговое название QED AutoCoat™, может быть легко интегрирована в существующий процесс очистки азотом и обеспечивает потребителям значительные преимущества, в том числе:

  • высокоточное нанесение покрытия для высокого качества конечной отделки изделия
  • существенное снижение расходов на используемые материалы покрытия - цинк или Galfan® (смесь 95% цинка и 5% алюминия, образующая сплав, который обладает высокой антикоррозионной стойкостью)
  • регулирование по замкнутому циклу
  • высокоскоростной анализ многочисленных стренг
  • измерение массы покрытия в режиме реального времени
  • простота интеграции
  • оснащение последним поколением процессоров системы Siemens
  • автоматический и ручной режимы
  • сбор и организация передачи данных по сети
  • дистанционный мониторинг

Система QED AutuCoat™, созданная в результате интенсивных исследований и разработок в течение трёх лет, а также испытаний в эксплуатационных условиях, предназначена для модернизации действующих технологических линий гальванизации и нанесения покрытия Galfan®. Эта система позволяет производить готовое изделие с высокоточным покрытием благодаря независимой системе измерения, точной настройке и анализу в режиме реального времени. Новая система контроля массы покрытия второго поколения основана на использовании новых датчиков вихревых токов, обеспечивающих постоянное и исключительно точное измерение покрытия (с точностью до 10 г/м2). Инновационная система обеспечивает изготовление изделий премиум качества, высокую эффективность технологического процесса и значительную экономию материалов. Компания QED Wire Lines Inc. - разработчик и производитель, специализирующийся в области оборудования для производства стальной проволоки. Ассортимент выпускаемого компанией оборудования и разработанных компанией технологий включает: энергоэффективные, экологически безопасные печи с кипящим слоем; муфельные трубчатые печи, основанные на технологии импульсного нагрева; объединённые в сеть системы управления с дистанционным мониторингом и контролем; запатентованные системы контроля давления/температуры горения, обеспечивающие минимальное воздействие процесса на окружающую среду; инновационная технология гальванизации и нанесения покрытия Galfan®; оборудование для предварительной очистки с мощными ультразвуковыми преобразователями; запатентованное оборудование для процесса травления; универсальные системы очистки с вертикальными модулями.

Компания: RusCable.Ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Техмаш продемонстрирует на
В Росатоме запущен в опытную эксплуатацию первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер
На Урале развивают российское производство аккумуляторов будущего
Уфимское предприятие ОДК проводит опытную эксплуатацию модернизированного двигателя АЛ-31СТ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно