Высокоточное плакирование для производства проволоки высочайшего качества и значительной экономии материалов

Компания QED Wire Lines Inc. (Канада) объявила о выпуске современной системы контроля массы наносимого покрытия на стальную проволоку (Coat Weight Control System). Система, получившая торговое название QED AutoCoat™, может быть легко интегрирована в существующий процесс очистки азотом и обеспечивает потребителям значительные преимущества, в том числе:

высокоточное нанесение покрытия для высокого качества конечной отделки изделия

существенное снижение расходов на используемые материалы покрытия - цинк или Galfan® (смесь 95% цинка и 5% алюминия, образующая сплав, который обладает высокой антикоррозионной стойкостью)

регулирование по замкнутому циклу

высокоскоростной анализ многочисленных стренг

измерение массы покрытия в режиме реального времени

простота интеграции

оснащение последним поколением процессоров системы Siemens

автоматический и ручной режимы

сбор и организация передачи данных по сети

дистанционный мониторинг

Система QED AutuCoat™, созданная в результате интенсивных исследований и разработок в течение трёх лет, а также испытаний в эксплуатационных условиях, предназначена для модернизации действующих технологических линий гальванизации и нанесения покрытия Galfan®. Эта система позволяет производить готовое изделие с высокоточным покрытием благодаря независимой системе измерения, точной настройке и анализу в режиме реального времени. Новая система контроля массы покрытия второго поколения основана на использовании новых датчиков вихревых токов, обеспечивающих постоянное и исключительно точное измерение покрытия (с точностью до 10 г/м2). Инновационная система обеспечивает изготовление изделий премиум качества, высокую эффективность технологического процесса и значительную экономию материалов. Компания QED Wire Lines Inc. - разработчик и производитель, специализирующийся в области оборудования для производства стальной проволоки. Ассортимент выпускаемого компанией оборудования и разработанных компанией технологий включает: энергоэффективные, экологически безопасные печи с кипящим слоем; муфельные трубчатые печи, основанные на технологии импульсного нагрева; объединённые в сеть системы управления с дистанционным мониторингом и контролем; запатентованные системы контроля давления/температуры горения, обеспечивающие минимальное воздействие процесса на окружающую среду; инновационная технология гальванизации и нанесения покрытия Galfan®; оборудование для предварительной очистки с мощными ультразвуковыми преобразователями; запатентованное оборудование для процесса травления; универсальные системы очистки с вертикальными модулями.