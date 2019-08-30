Завершился первый день работы Всероссийского съезда "Лидеры энергетики"

Сегодня завершил работу первый день самого масштабного в отечественной истории Всероссийского съезда руководителей и специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики». В совещании принимают участие более 2000 инженеров со всей страны.

Повестка форума включала обсуждение приоритетных направлений развития отрасли, связанных с модернизацией и цифровой трансформацией электросетевой инфраструктуры.

С программным докладом выступил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, в рамках которого обозначил приоритетные направления развития холдинга, а также представил отчёт о переходе дочерних предприятий «Россетей» на единую бренд-архитектуру.

С сообщениями о проведённом аудите 38 РЭС Челябинской области, ставшим практическим этапом конкурса «Лидеры энергетики», выступили представители Центра технического надзора «Россетей».

Во второй части деловой программы заместитель Генерального директора - главный инженер «Россетей» Андрей Майоров в формате прямого диалога со всеми участниками съезда рассмотрел вопросы развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевого комплекса, а также основные направления развития технической политики холдинга. Сессия стала во многом уникальной и продолжалась более четырёх часов. Все это время Андрей Майоров, будучи единственным спикером, подробно отвечал на все вопросы делегатов, возникающие по ходу презентаций.

Завтра работа съезда продолжится семинарами, которые проведут представители Сколковского института науки и технологий. Кроме этого, руководители дочерних предприятий поделятся успешным опытом внедрения цифровых технологий на объектах электроэнергетики.

Главным же событием второго дня станет финальный этап конкурса «Лидеры энергетики». 440 финалистов в командах по 10 человек за круглыми столами будут работать над профильными кейсами по актуальным вопросам функционирования электросетевого комплекса. Работу конкурсантов будут оценивать приглашённые эксперты, в том числе, победители конкурса «Лидеры России», а также руководители Министерства энергетики РФ и группы «Россети».

По его итогам определятся лучшие 100 специалистов, которые будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы компаний «Россети».