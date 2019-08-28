Энергетики восстановили энергоснабжение 61 тысячи потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни. Работы продолжаются
 
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Энергетики восстановили энергоснабжение 61 тысячи потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни. Работы продолжаются

В зоне операционной ответственности управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ «Самашки-ГРП-110». Временно без электроэнергии остаются жители Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики, запитанные от подстанций «Водозабор», «Ассиновская», «Ачхой-Мартан», «Катыр-Юрт».

Специалисты Южного участка электросетей АО «Чеченэнерго»  в течение полутора часов возобновили электроснабжение 61 тысячи потребителей из общего количества оставшихся без света абонентов (по официальной информации на сайте Минэнерго РФ – 100 тысяч абонентов).
Энергетики рассчитывают восстановить энергоснабжение оставшейся части потребителей в самое ближайшее время. В АО «Чеченэнерго» заверяют, что не прекратят восстановительные работы до тех пор, пока не вернут свет в дом каждого жителя района.

Компания: Россети Северный Кавказ

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