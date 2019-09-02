Федеральные власти готовы поддержать создание кампуса сахалинского университета

Министерство науки и высшего образования РФ готово поддержать проект строительства кампуса Сахалинского государственного университета (СахГУ). Об этом в понедельник сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора островного региона Валерий Лимаренко во время рабочего визита главы министерства Михаила Котюкова в Южно-Сахалинск.

"Все остальное с министерством и Михаилом Михайловичем [Котюковым] детально обсудили и будем делать вместе, потому что, если будем строить кампус, то будем привлекать федеральные ресурсы, ресурсы компаний и, конечно же, ресурсы правительства Сахалинской области", - сообщил Лимаренко.

В середине августа этого года глава Сахалинской области заявил, что правительство региона и руководство СахГУ намерены построить учебный кампус вуза в районе аэродрома Пушистый в Корсаковском районе (Сахалин). Там же, на берегу у моря, планируется создать небольшой студенческий городок.

Сахалинский государственный университет - ведущее образовательное учреждение региона - был создан в 1949 году как педагогический институт, который в дальнейшем был преобразован в многопрофильный университет. Сейчас вуз состоит из пяти институтов, политехнического и педагогического колледжей, а также филиалов в Охе и Александровске-Сахалинском (Сахалинская область). В этом году вуз отмечает юбилей - 70 лет.

ТАСС