Снят первый ковш вскрыши на медно-цинковом месторождении в Башкортостане

УГМК начинает разработку Подольского медно-цинкового месторождения в Республике Башкортостан, генеральным подрядчиком строительства которого выступает Гайской ГОК. По объемам добычи месторождение станет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы УГМК. В конце июня 2019 года генеральный директор УГМК Андрей Козицын и врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта разработки Подольского медно-цинкового месторождения. Лицензия на отработку запасов принадлежит предприятию компании — ООО «Башкирская медь», генеральным подрядчиком стройки выступит ПАО «Гайский ГОК».



Как отметил главный директор ПАО «Гайский ГОК» Геннадий Ставский, силы шахтостроительного управления и других цехов комбината будут задействованы на строительстве нового объекта в течение почти 6 лет. С 1 июля ГОК приступил к работам на новом месторождении. 29 августа торжественно был дан старт строительству нового подземного рудника. Первый кирпич в строительство нового рудника заложили врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров и генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Был снят первый ковш вскрыши.

— Вместе мы делаем большую, серьёзную работу. Здесь в ближайшее время появится не просто подземный рудник, а полноценный горно-обогатительный комбинат, — подчеркнул Андрей Козицын. — Объект не простой. Рудное тело начинается с глубины 600 метров.

Отработку месторождения будут вести подземным способом. Проект предусматривает строительство горно-капитальных выработок, необходимых для начала добычи полезных ископаемых – все эти работы будут выполнены коллективом шахтостроителей Гайского ГОКа. Будут пройдены два наклонных ствола, предназначенных для выдачи горной массы из подземного рудника, оборудованы два вертикальных ствола шахт «Западная» и «Восточная» для спуска/подъема людей и подачи свежего воздуха на нижние горизонты. Предполагается, что стволы уйдут под землю почти на 800 метров. Для работы на строительстве Подольского рудника в Шахтостроительном управлении созданы два участка, которые будут вести проходку стволов, наклонных и горизонтальных выработок.



После выхода предприятия на полную загрузку объемы добычи вырастут до 4,3 млн тонн, а число работников — до 1400 человек. По предварительным подсчетам, эксплуатироваться месторождение будет на протяжении 44 лет.

"В ГАЕ РУ"