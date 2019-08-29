В Пермской торгово-промышленной палате создан Комитет по энергетике

В Пермской торгово-промышленной палате состоялось организационное заседание по созданию Комитета по энергетике при Пермской ТПП. Во встрече приняли участие президент ТПП Олег Жданов, министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокорев и представители компаний Пермского края, работающих в энергетическом секторе. Филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» представлял директор Вадим Локтин.

Открывая заседание, президент Пермской ТПП Олег Жданов сделал акцент на назревшей необходимости создания такого Комитета, который объединил бы общей целью компании, влияющие на развитие энергетики в Пермском крае. Среди таких организаций как компании-производители, так и компании-энергопотребители, компании, оказывающие сервисные услуги в энергетической сфере.

Система торгово-промышленных палат на протяжении многих лет является наиболее стабильным объединением предпринимательства в России, охватывая своей деятельностью все сферы бизнеса и содействуя развитию экономики страны. Создание новой площадки именно на базе Палаты способствует эффективному и быстрому решению спорных и проблемных вопросов как прикладного, так и нормативно-законодательного характера, обсуждению, формированию и реализации стратегических вопросов развития энергетического комплекса Прикамья, а также обмену опытом в сфере энергетики.

Как отметил Олег Жданов, Комитет по энергетике при Пермской ТПП позволяет выражать общее мнение всего сообщества и формировать своеобразный единый «голос бизнеса», который способен продуктивно участвовать в диалоге с органами власти и быть услышанным.

Участники встречи единогласно поддержали инициативу по созданию Комитета, выразив мнение, что существование такой площадки, несомненно, актуально и необходимо для эффективной работы. Комитет позволит подходить к существующим вопросам с разных сторон, слышать и учитывать при принятии решений все точки зрения. Все спикеры заседания обозначили свою готовность к активному участию в работе новой площадки и внесли свои предложения по ее функционированию.

Как подчеркнул директор «Пермэнерго» Вадим Локтин, комитет по энергетике при Пермской ТПП может и должен стать площадкой для партнерского диалога между энергетиками и властью, синхронизации перспективных планов развития энергокомпаний, работающих на территории Прикамья, выработки консолидированной позиции по актуальным вопросам: цифровизации отрасли, обеспечении доступности энергетической инфраструктуры, повышении энергоэффективности региона и т.д.

Сегодня подобные общественные объединения успешно работают в соседних регионах. В Свердловской области эффективно действует комитет по энергетике областного союза промышленников и предпринимателей. В Челябинской области успешно работает комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по энергоэффективности и развитию топливно-энергетического комплекса.