Высокотехнологичный завод ЖБИ запустят в Самарской области при поддержке Корпорации МСП

Высокотехнологичный завод по производству строительных конструкций откроют в Тольятти при поддержке Корпорации МСП. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

"Заводу ЖБИ "Флоркон" одобрен заем в Фонде развития промышленности на сумму 244,22 млн рублей по ставке 3% первые три года пользования займом и 5% годовых далее. В Фонде развития моногородов открыто финансирование на 249,5 млн рублей по ставке 0% годовых для создания производства строительных конструкций из самоуплотняющегося бетона. Средства выделены фондами при обеспечении Корпорации МСП в рамках специального продукта для стартапов", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта оценивается в более чем 600 млн рублей. Первую линию предприятия планируется запустить в 2020 году. К 2024 году производственные мощности должны достигнуть 28,8 тыс. куб. м ЖБИ в год. Производство обеспечит 124 новых рабочих мест.

Самарский завод ЖБИ "Флоркон" является резидентом особой экономической зоны "Тольятти". Предприятие будет базироваться на территории порта Тольятти, что обеспечит высокоэффективную логистику сырья, материалов и готовых изделий, отмечают в Корпорации МСП.

Предприятие станет производить колонны, балки, лестничные марши, одно- и трехслойные стеновые панели, фундаментные стаканы и другие сборные железобетонные элементы для промышленного строительства. Продукцией уже заинтересовались несколько крупных строительных компаний, отмечается в сообщении.

По данным Корпорации МСП, к началу сентября 2019 года малые и средние предприятия Самарской области в совокупности получили финансовую поддержку корпорации в размере 6,74 млрд рублей, что позволило им привлечь финансирование на 7,36 млрд рублей.

ТАСС