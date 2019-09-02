"ЗапСибНефтехим" подключили к трубе

Крупнейший российский нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» принял первую партию сырья. Углеводороды поступают в Тобольск по 1100-километровому продуктопроводу с газоперерабатывающих заводов Югры и Ямала.

Как отметил Денис Шелободько, начальник участка межцеховых коммуникаций «ЗапСибНефтехима», пока широкой фракцией лёгких углеводородов заполнены первые 8 шаровых резервуаров по 600 кубометров. Изготовил их екатеринбургский «Уралхиммаш». Каждый такой шар внутренним диаметром 10,5 метра весит 70 тонн. При производстве оболочки толщиной 18 миллиметров на заводе применяли современную технологию холодного вальцевания, многократно прокатывая металл в различных направлениях.

ШФЛУ, закачанную в резервуары, выделяют из попутного нефтяного газа, который извлекают из недр при добыче нефти. За прошлый год только газоперерабатывающие заводы СИБУРа в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах «переварили» свыше 22,3 миллиарда кубометров таких газов, сгоравших ранее на промыслах в факелах. И тем самым предотвратили выброс в атмосферу более чем 72 миллионов тонн одного только углекислого газа, что сопоставимо с годовым объёмом выбросов парниковых газов в Германии.

Пусконаладочные работы в парках хранения ещё продолжаются, в самом разгаре испытание насосов, проверка герметичности ёмкостей, продувка трубопроводов и осушка внутреннего пространства. Отсюда смесь лёгких углеводородов будет подаваться на установку деэтанизации. А далее этан-пропановая фракция, выделенная из ШФЛУ, пойдёт в печи пиролиза для производства этилена и пропилена. Уже из них после полимеризации получат готовую продукцию.

Запуск самой главной установки — полимеризации этилена — запланирован на конец сентября. После получения всех разрешений на ввод производства в эксплуатацию начнётся вывод «ЗапСибНефтехима» на проектную мощность в два миллиона тонн гранулированных полимеров ежегодно. Это вдвое больше того, что выпускают сегодня в России.

"Тюменские известия"