"Архэнерго" подключило к электросетям школу с эстетическим уклоном в Ерцево

Строительство школы на 240 мест началось в 2017 году в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области». Весной 2019-го здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Для осуществления технологического присоединения объекта к сетям специалисты филиала «Архэнерго» компании «Россети Северо-Запад» построили воздушную линию электропередачи напряжением 10 кВ, установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА, а также проложили две кабельные линии напряжением 0,4 кВ.

На возведение школы из федерального, областного и местного бюджетов было направлено 392,5 млн рублей. Учебные кабинеты оснащены электронными и демонстрационными образовательными комплексами по всем предметам, включая комплекты цифрового и специализированного учебного оборудования для лабораторных исследований, экспериментов, проектирования и моделирования.

1 сентября Ерцевская средняя школа открыла двери для 231 ученика. В учреждении работают 30 педагогов.