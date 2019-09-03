Новое здание аэровокзала в Курске примет пассажиров в 2021 году

Новое здание аэровокзала для обслуживания внутренних авиалиний введут в эксплуатацию на базе действующего аэропорта Курска в 2021 году, сообщил во вторник врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

"Уверен, что в обозначенные сроки, а это должно произойти не позже первого квартала 2021 года, мы будем присутствовать на торжественной церемонии введения в эксплуатацию здания аэровокзала", - сказал Старовойт на церемонии закладки первого камня в строительство комплекса.

Как отметил врио главы региона, действующее здание аэропорта Курска построено более 50 лет назад, и в настоящее время не соответствует требованиям комфортных и безопасных пассажироперевозок. Строительство нового терминала станет первым этапом комплексной схемы развития авиационного узла Курска.

Новое здание аэровокзала позволит увеличить пропускную способность до 100 человек в час. В июле на совещании по вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской области отмечалось, что инвестиции в первый этап реконструкции аэропорта предполагаются на уровне 350 млн рублей, второй частью реконструкции с ожидаемым объемом вложений до 500 млн рублей станет строительство терминала международных авиалиний. В результате реконструкции и модернизации аэропорта пассажиропоток должен увеличиться с 32 до 100 тыс. человек в год. Кроме того, с 2020 года обслуживанием воздушного движения в Курской области займется Государственная корпорация по организации воздушного движения в России (ОрВД).

ТАСС