В Волгограде на проект энергоснабжения скоростного трамвая потратят 62 миллиона рублей
 
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Инвестиции (проекты)

В Волгограде на проект энергоснабжения скоростного трамвая потратят 62 миллиона рублей

В Волгограде на проект энергоснабжения скоростного трамвая потратят 62 миллиона рублей

3 сентября 2019, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт 

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На сайте Ростендер появился еще один лот от МУП «Метроэлектротранс»: предприятие ищет подрядчика, который подготовит проект полного обновления системы энергоснабжения скоростной линии трамвая в Волгограде. На этот проект планируют потратить 61,9 миллиона рублей.

Напомним, ранее объявили аукцион на разработку проекта капитального ремонта путей и контактной сети, за который отдадут подрядчику 36 миллионов рублей. Итого - почти сто миллионов только на проекты.

Проект обновления системы энергоснабжения должен быть готов к марту 2020 года.

Подрядчик, который выиграет конкурс, должен просчитать полное обновление всех конструктивных элементов системы. В частности, планируют заменить 13,9 километров кабельных линий (и 11 км - подземных), заменить питающие воздушные линии, и провести реконструкцию тяговых подстанций №2, 4, 12 и 13.

Подрядчика, который займется проектом, должны выбрать до 12 сентября этого года.

KP.RU

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