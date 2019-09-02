В августе Курская АЭС выработала свыше 1,4 млрд кВтч электроэнергии – 108,6% к плану

Энергоблоки Курской АЭС в августе 2019 года выработали 1 млрд 494,2 млн кВтч электроэнергии – 108,6% к плану. Потребителям в августе отпущено электроэнергии – 1,361 млрд кВтч (109,2 % к плану). Кроме того, потребители получили 6 тыс. 473 Гкал полезного тепла.

Курская АЭС более чем на 80% обеспечивает энергопотребление Курской, Орловской и Белгородской областей с населением 3,41 млн человек. В Курской области атомная станция обеспечивает работу 90% промышленных предприятий.

С момента пуска в 1976 году совокупная выработка Курской АЭС превысила 927,8 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время энергоблоки №№ 1, 2 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 3 в плановом текущем ремонте, № 4 - в плановом среднем ремонте.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

Курская АЭС в составе АО «Концерн Росэнергоатом» входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический». Станция расположена в 40 км юго-западнее г. Курска на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн. кВт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.

Курская АЭС - крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии. В настоящее время идет сооружение замещающих мощностей по проекту ВВЭР-ТОИ.