"ЭМ-КАБЕЛЬ". Сохраняя вектор развития!

30 августа на заводе «ЭМ-КАБЕЛЬ» состоялось торжественное, знаковое событие – запуск 2-го этапа производственных мощностей цеха №7.

Всего 2 года назад, 25 августа 2017 г., успешно стартовал 1-й этап проекта - производство силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и высокое (до 110 кВ) напряжение. За это время было выпущено 2 940 км кабеля на сумму 1 758 млн.руб. Одновременно с этим производством шла работа по реализации 2-го этапа проекта.

Всего было закуплено и смонтировано 13 единиц современного оборудования. Машина с первой партией высокотехнологичного груза поступила на завод 24 декабря 2018 года. В процессе наладки участвовали как наши сотрудники, так и представители зарубежных фирм-поставщиков.

В своей вступительной речи генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Юрий Михайлович Бадьин отметил:

«ЭМ-КАБЕЛЬ» - современное, активно развивающееся предприятие. Находясь в постоянном развитии, наша команда не только имеет право, но и обязана ставить перед собой самые амбициозные цели. Мы гордимся успехами компании и в полной мере осознаем, что они стали возможны благодаря вкладу всей нашей команды. Хочется поблагодарить всех участников строительства и монтажа оборудования. Отдельное спасибо за дружескую и профессиональную помощь хочется сказать всем работникам группы компаний «Оптикэнерго».

Новый проект – это производство полного цикла, начиная от процесса волочения проволоки и заканчивая испытанием и упаковкой готового кабеля. Расширился номенклатурный ряд выпускаемой заводом кабельно-проводниковой продукции. Это кабели и провода до 6-го класса гибкости, силовые кабели с круглой проволочной броней, кабели для телекоммуникационного оборудования и инновационные разработки. Запуск 2-го этапа позволит производить продукцию в объёме более 200 млн руб в месяц и организовать 100 рабочих мест. Основываясь на потребностях и мощностях нового производства, рядом с цехом была оборудована еще одна погрузочная площадка отдела сбыта.

В день презентации 2-го этапа проекта технический директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Алексей Юрьевич Слугин провел подробную экскурсию по новому оборудованию. Гости завода смогли вживую ознакомиться с новым оборудованием, оценить рационализаторские решения наших сотрудников и задать все интересующие их вопросы.

Особый интерес посетителей вызвала презентация проекта «Система технического зрения», реализованная на предприятии совместно с компанией ООО «Маер Технологии». Данная программа позволяет максимально эффективно контролировать работу оборудования удаленно.

По завершению экскурсии учредители ГК «Оптикэнерго» и генеральный директор предприятия наградили сотрудников ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», отличившихся при монтаже оборудования и запуске нового проекта.