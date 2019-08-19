Подстаканники завода "Электрокабель" признаны художественной ценностью

Продукция, выпускаемая под брендом «Кольчугинский мельхиор», официально признана художественной ценностью. Подстаканники с более чем 120-летней историей, а также другая посуда производятся на заводе «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК).

Особый статус изделий народного промысла торговой марки «Кольчугинский мельхиор» подтвердил художественно-экспертный совет при администрации Владимирской области.

«Процесс получения этого статуса очень долгий и трудоемкий. На первом этапе необходимо было признать город Кольчугино территорией традиционного бытования художественного промысла «литье и ковка металла». Следующим шагом стало экспертное подтверждение художественного достоинства конкретных образцов продукции «Кольчугинский мельхиор». В этот перечень попали 59 наших изделий: от подстаканников до столовых приборов», – пояснил начальник отдела продаж товаров народного потребления «Холдинга Кабельный Альянс» Владислав Третяк.

Заключение региональных экспертов является основанием для признания художественной ценности изделий народных промыслов «Кольчугинский мельхиор» на федеральном уровне. Необходимый для этого пакет документов в ближайшее время будет направлен в Минпромторг России.

Посуда, столовые приборы и другие медные изделия массового спроса выпускаются в Кольчугино с конца XIX века. Особое место в продуктовой линейке занимают подстаканники. Они получили широкое распространение именно благодаря основателю кольчугинского завода Александру Георгиевичу Кольчугину, который наладил их массовый выпуск. В 1892 году подстаканники вошли в обиход на железной дороге по инициативе министра путей сообщения Сергея Витте. Металлические подставки позволяли разносить горячий чай без риска обжечься и придавали стаканам устойчивость. Продукция под маркой «Кольчугинский мельхиор» используется в поездах дальнего следования по сей день.

Подстаканники не просто неизменный атрибут железнодорожных путешествий - это один из символов России, наряду с матрешкой и балалайкой. Процесс их изготовления включает более полутора десятков этапов. Производство хоть и массовое, но бесконвейерное: большинство технологических операций выполняется вручную. Художественную составляющую и уникальность в каждое изделие вносит гравер. Общий обрис создается с помощью компьютерных технологий, но нюансы изображения прорабатываются вручную.

«Никакие современные технологии не заменят опыт гравёра, его художественный вкус и умение чувствовать металл. Это придает нашим изделиям уникальность и неповторимый колорит. Подстаканники – это своего рода летопись, запечатлевшая символы разных эпох и значимые события, по которым можно отслеживать ход истории», – рассказывает начальник цеха товаров народного потребления АО «ЭКЗ» Владимир Козин.

Продуктовая линейка торговой марки «Кольчугинский мельхиор» включает в себя более 300 видов подстаканников, 13 коллекций столовых приборов в различных исполнениях, а также другую посуду и аксессуары. Использование высококачественных материалов, соблюдение ГОСТа, следование традициям и современный подход позволяет «Кольчугинскому мельхиору» удерживать лидирующие позиции на рынке.