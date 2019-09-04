Соглашение о создании на Камчатке международного курорта "Три вулкана" заключили на ВЭФ

Соглашение о создании вокруг вулканов Камчатки курорта международного класса заключено в среду на Восточном экономическом форуме между правительством региона, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и компанией-инвестором. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Четырехстороннее соглашение о реализации проекта ООО «Парк «Три вулкана» и создании курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый подписали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, председатель совета директоров компании-инвестора Сергей Бачин и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова», — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон для развития туристического потенциала Камчатского края и его туристской инфраструктуры при реализации проекта по созданию курорта мирового уровня — парка «Три вулкана». Инвестор планирует создать в районе сопки Горячей курорт с 1 тыс. гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами, который ежегодно будут посещать более 400 тыс. человек.

Группа «Интеррос» Владимира Потанина и структуры Сергея Бачина (гендиректор курорта «Роза Хутор») в июне 2019 года зарегистрировали ООО «Парк «Три вулкана» для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке.

«Реализация нашего проекта может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Камчатка по своему природному многообразию превосходит известные мировые аналоги, и наша главная задача — раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для граждан других государств», — приводятся в сообщении слова Бачина.

Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей. Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд рублей. Эти средства направят на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов по природной территории, где компактно представлены основные достопримечательности Камчатки, со смотровой площадкой вблизи вулкана Вилючинский. Государство, в свою очередь, намерено обеспечить транспортную доступность проекта, а также подключение к сетям.

«Для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий на всех уровнях: федеральном и региональном. В части, нас касающейся, мы окажем все необходимое содействие. По данным агентства, новый туристический кластер к 2037 году будет привлекать до 460 тыс. новых туристов. Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы может составить более 135 млрд рублей», — отметила Догузова.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4−6 сентября. Его организатором выступает фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

ТАСС