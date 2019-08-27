Сотрудники Минэнерго РФ проинспектировали объекты, реализуемые в рамках планов развития "Россети Янтарь"

2-3 сентября в ходе официальной поездки в Калининградскую область директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Вячеслав Скулкин посетили объекты «Россети Янтарь» и ознакомились с инновационными проектами, которые реализует компания.



Энергетики Калининградской области начали работу по использованию цифровых решений в электрических сетях одними из первых в стране и сейчас продолжают реализацию намеченных планов в рамках исполнения концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Решения об утверждении планов развития, в том числе с использованием цифровых технологий, утверждались Советом директоров ПАО «Россети» под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. Новые технологии позволяют осуществлять онлайн-мониторинг состояния объектов инфраструктуры, использовать возможности самодиагностики и автоматического восстановления электроснабжения потребителей в случае технологических нарушений. В ходе визита делегация ознакомилась с примененными техническими решениями в Главном центре управления сетями и диспетчерской филиала Западные электрические сети. Отсюда происходит оперативно-технологическое управление всеми сетями региона: от низшего класса напряжения до высшего. Также были рассмотрены вопросы снижения потерь и формирования полезного отпуска электроэнергии.



Павел Сниккарс отметил работу «Россети Янтарь»:

«Развитие электросетевого комплекса, как и в целом электроэнергетики Калининградской области, имеет важное значение для нашей страны. Повышение надежности электроснабжения потребителей самого западного региона России является одной из основных задач федерального и регионального уровня в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Использование новых, в том числе цифровых решений, должно быть взвешено, обосновано и направлено на повышение надёжности электроснабжения потребителей. На сотрудниках «Россети Янтарь» лежит серьезная ответственность по реализации всех необходимых мероприятий, определенных инвестиционной и программой развития. Учитывая квалификацию коллег, думаю, проблем не будет».

Представители ведомства также посетили объект «зеленой» энергетики – цифровой ветропарк, введенный в эксплуатацию год назад. «Ушаковская ВЭС» состоит из трех ветроустановок модели Enercon E70. Данные ветряки в стране установлены впервые. Это самое современное ветрооборудование в России - высокомощное, экологически безопасное и с низкими параметрами шума.



2 сентября Павел Сниккарс провел выездное заседание штаба-совещания по вопросу «О статусе реализации основных мероприятий по строительству электрических станций, схем выдачи мощности и объектов газоснабжения в Калининградской области». Под председательством Минэнерго РФ с участием Правительства Калининградской области, «Системного оператора», «Россети Янтарь», «Газпрома», «Интер РАО», «Калининградской генерации», института «Энергосетьпроект», Ростехнадзора и других энергетических компаний и организаций рассмотрен текущий статус реализуемых проектов на территории Калининградской области.