Центр компетенций НТИ создаст цифровые подстанции для повышения надежности электросетей
 
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Контракты

Центр компетенций НТИ создаст цифровые подстанции для повышения надежности электросетей

Центр компетенций НТИ создаст цифровые подстанции для повышения надежности электросетей

4 сентября 2019, 16:20
Рубрика: Контракты
Метки: НАЦПРОЕКТ, НАУКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Национального исследовательского университета "МЭИ" разработает технологии защиты и автоматизации цифровых подстанций для повышения надежности и эффективности объектов электросетевого комплекса России. О подписании соглашения между Центром компетенций НТИ и компаниями "Радиус Автоматика" и "Фирма ОРГРЭС" в понедельник сообщила пресс-служба Российской венчурной компании.

"Центр компетенций НТИ МЭИ совместно с партнерами будет создавать решения на основе искусственного интеллекта для цифровых электроподстанций <...> Центр компетенций НТИ МЭИ, "Радиус Автоматика" и "Фирма ОРГРЭС" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области цифровизации для создания, тиражирования и развития технологии релейной защиты и автоматики цифровых подстанций (РЗА ЦПС) с гибкой функциональной архитектурой. Внедрение решения позволит повысить надежность и экономичность функционирования объектов электросетевого комплекса России", - говорится в сообщении.

Программно-технический комплекс, разработанный Центром компетенций НТИ, будет включать в себя автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы коммерческого учета электроэнергии и технического учета энергоресурсов. Результатами сотрудничества участников соглашения должно стать создание на объектах электросетевого комплекса России цифровых подстанций и систем, позволяющих использовать модели сложных систем искусственного интеллекта для решения сложных задач. Предлагаемые решения позволят в три раза снизить нагрузку на каналы связи технологической сети, сообщает пресс-служба РВК.

"За мультиагентными технологиями, на наш взгляд, большое будущее, их применение в энергетике открывает огромные возможности создания гибких и легко масштабируемых систем распределенного управления. Очень важно, что Центр компетенций НТИ не только проводит научную работу по развитию мультиагентного подхода в электроэнергетике, но и находит ему практическое применение", - считает Дмитрий Холкин, директор инфраструктурного центра "Энерджинет", чьи слова приводят в сообщении.

Национальная технологическая инициатива - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому в России созданы 14 Центров компетенций НТИ, развивающих сквозные технологии: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей и др.

РВК - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества.

Участники соглашения

АО "Радиус Автоматика" - российское научно-производственное предприятие, реализующее полный цикл работ по созданию комплекса оборудования релейной защиты и автоматики для сетей от 0,4кВ до 220кВ, а также средств испытания и диагностики оборудования и линий электропередачи.

"Фирма ОРГРЭС" осуществляет полный комплекс инжиниринговых услуг по поставке, пуску, наладке и испытаниям энергооборудования, а также рационализации работы при эксплуатации электрических станций и сетей. Технические решения направлены на повышение надежности и эффективности работы энергетических объектов.

ТАСС

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