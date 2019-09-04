В модернизацию старейшего ГОКа Приморья вложат 1,3 млрд рублей

Крупнейший в России производителей свинцового концентрата "Дальполиметалл" (Дальнегорск, Приморский край) вложит в проект модернизации своего производства 1,3 млрд рублей. Об этом на презентации инвестиционного потенциала региона на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил в среду гендиректор предприятия Евгений Зуев.

"Предприятие приняло решение провести техническое перевооружение и модернизацию. Объем необходимых инвестиций составляет 1,3 млрд рублей. С учетом расширения мощностей за следующие 10 лет мы пройдем 130 километров выработок, это 25% от объема пройденного за всю 129-летнюю историю развития завода", - сказал Зуев.

В конце августа "Дальполиметалл" решением администрации Приморского края внесен в реестр региональных инвестиционных проектов. Этот статус позволит значительно сократить налоговую нагрузку, а все высвобожденные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы. "Дальполиметалл" - одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска, основанное более 120 лет назад, ведет разведку, добычу и переработку полиметаллических руд в Дальнегорском районе Приморского края.

Презентация инвестиционных возможностей Приморья включала в себя также еще два проекта. Первый из них касается строительства порта на искусственном острове с объемом инвестиций в $435 млн. Здесь планируется разместить контейнерный терминал, терминал навалочных и генеральных грузов, лесной терминал, зерновой терминал, судостроительный завод.

Еще один проект - модернизация и расширение производства компании ООО "Эко Тойс". С 2016 года компания выпускает экологически чистые игрушки из натурального дерева. Инвестиции в производство составят 795,5 млн рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

ТАСС