Два рыбоводческих комплекса по разведению мраморного сома обеспечены электричеством по сетям "Вологдаэнерго"
 
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Модернизация

Два рыбоводческих комплекса по разведению мраморного сома обеспечены электричеством по сетям "Вологдаэнерго"

В селе Никоновское Белозерского района и в деревне Лоза Вытегорского района Вологодской области начато строительство двух предприятий по разведению мраморного сома. Электроснабжение рыбоводческих комплексов будет обеспечено по сетям «Вологдаэнерго» филиал «Россети Северо-Запад».

В течение августа энергетики построили участок воздушной линии электропередачи протяженностью 300 метров, установили трансформаторную подстанцию мощностью 63 кВА в Белозерском районе, а также построили участок линии электропередачи протяженностью 150 метров в Вытегорском районе.

Добавим, что оборудование на данных предприятиях изготовлено в Вологодской области, то есть, заводы отвечают параметрам импортозамещения. Кроме того,  через два года планируется запуск разведения семейства карповых и осетровых.

Компания: Филиал "Россети Северо-Запад" — "Вологдаэнерго"

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