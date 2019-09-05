Инвестор готов вложить 1 млрд рублей в разработку месторождения золота на Камчатке

Соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект по освоению золоторудного месторождения на Камчатке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали правительство края и компания "Транс-Сибириан Голд Менеджмент". Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта стоимостью 1,2 млрд рублей подписали на полях пятого Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор ООО "Транс-Сибириан Голд Менеджмент" Александр Дорогов. Инвестором проекта, нацеленного на расширение добычи и переработки золотой руды на территории Асачинского месторождения, расположенного в юго-восточной части полуострова Камчатка, выступит ЗАО "Тревожное Зарево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продукцией Асачинского горно-обогатительного комбината (ГОК), работающего на собственном сырье, будет химически чистое золото и серебро в слитках. Первую золотосодержащую руду с нового участка добудут уже в 2020 году. Всего инвестиционная стадия развития нового рудника рассчитана до 2024 года. Компания инвестирует в проектные работы, строительство новой шахты вместе с главной вентиляторной установкой и сетью шахтных вод, а также в приобретение дополнительного горного оборудования.

"Горнодобывающий сектор - один из основополагающих в развитии Камчатского края. Мы рассчитываем, что строительство новых и развитие уже действующих производств будет способствовать увеличению числа новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и привлечению дополнительных доходов в бюджет субъекта. Реализация нового проекта обеспечит прирост валового регионального продукта Камчатского края до 1,16 млрд рублей в год", - приводятся в сообщении слова губернатора Илюхина.

ТАСС