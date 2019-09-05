Кабельный завод в Орле может обанкротиться по иску конкурента

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск о банкротстве расположенного в областном центре ООО «Промышленное предприятие "Верхнеокский кабельный завод"». Истцом выступает местное ООО «Камит-экспорт», структура более крупного АО «Орловский кабельный завод», занимающаяся поставками его продукции.

Первоначальная сумма заявленных исковых требований — 1,54 млн руб., она может быть скорректирована в процессе рассмотрения спора. На данный момент суд оставил заявление о банкротстве без движения, так как истец не указал в нем кандидатуру временного управляющего или СРО, членом которой он должен быть. На этот выбор у «Камит-экспорта» есть время до 25 сентября.

Ранее структура «Орловского кабельного завода» уже взыскала с конкурирующего производителя эту сумму требований в гражданском споре в орловском арбитраже, «Верхнеокский кабельный завод» не смог оспорить решение о взыскании в Девятнадцатом апелляционном арбитраже. В его решении поясняется, что долг сформировался из задолженности за поставленный товар и неустойки.

Директор «Камит-экспорта» Анатолий Устинов сообщил “Ъ-Черноземье”, что его компания поставляла «Вехнеокскому кабельному заводу» кабельный пластикат — сырье для изготовления изоляции для проводки.

«Они должны нам денег, поскольку не оплатили последнюю поставку сырья. В досудебном порядке долг погашать отказались. Не могу назвать точную общую сумму, в пределах нескольких миллионов»,— сказал господин Устинов. Имеющиеся в ЕГРЮЛ телефоны «Верхнеокского кабельного завода» не отвечали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промышленное предприятие "Верхнеокский кабельный завод"» зарегистрировано в 2016 году в Орле. Основной вид деятельности — производство проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Гендиректором выступает Вадим Пишинский, 100% ООО принадлежат Кириллу Вознесенскому. В 2017 году ООО получило 44 тыс. руб. чистой прибыли при выручке в 1,56 млн руб. Финпоказатели за другие периоды не раскрывались. Предприятие, по собственным данным, производит провода, силовые кабели, кабели связи, монтажные кабели, железнодорожные кабели связи, контрольные кабели, а также силовые и бронированные кабели.

ООО «Камит-экспорт» зарегистрировано в 2009 году также в Орле. Основной вид деятельности — оптовая торговля электрической бытовой техникой. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор компании Анатолий Устинов является ее единственным учредителем. 2017 год «Камит-экспорт» завершил с чистой прибылью в 5,42 млн руб. (3,09 млн руб. в 2016-м) при выручке в 1,22 млрд руб. (927,98 млн руб. в 2016-м). Более актуальные финпоказатели не раскрывались. По данным АО «Орловский кабельный завод», «Камит-экспорт» является официальным поставщиком его продукции.

Сам «Орловский кабельный завод» завершил 2018 год с чистой прибылью в 1,13 млн руб. (2,89 млн руб. в 2017-м) при выручке в 665,12 млн руб. (173,85 млн руб. в 2017-м).

«Коммерсантъ»