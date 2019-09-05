РМК получит льготный кредит для разработки месторождения на Дальнем Востоке

Русская медная компания (РМК) получит от Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) льготный долгосрочный заем на сумму в 7 млрд рублей для строительства горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой компании после подписания соответствующего соглашения на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Фонд развития Дальнего Востока выдаст компании льготный долгосрочный заем на строительство горно-обогатительного комбината на Малмыжском медном месторождении. Согласно договоренностям, Фонд предоставит РМК 7 млрд рублей в виде льготного долгосрочного займа. Средства будут направлены на проектирование, закупку оборудования и строительство горно-обогатительного комбината на Малмыжском медном месторождении", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что также для разработки месторождения может быть привлечено дополнительное финансирование в виде синдицированного кредита от ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Сбербанка. Соответствующее соглашение также подписано на ВЭФ.

"Для освоения Малмыжского месторождения в два этапа в период с 2023 по 2024 годы планируется запустить горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 56 млн т руды в год. Новое предприятие создаст 2,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Поддержка Фонда и крупнейших коммерческих банков подчеркивает высокую значимость этого проекта для экономики региона и решения приоритетной государственной задачи по развитию Дальнего Востока России", - приводит пресс-служба слова президента РМК Всеволода Левина.

Гендиректор ФРДВ Алексей Чекунов добавил, что инвестиции фонда помогут запустить процесс создания отраслевого промышленного центра, который "станет одним из мощных драйверов развития экономики региона".

Малмыжское месторождение было открыто в 2006 году. Его балансовые запасы оцениваются в 5,156 млн т меди и 278 т золота. Среднее содержание меди в руде 0,41%, золота - 0,22 г/т. Группа РМК планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, инвестиции в проект оцениваются в 142,5 млрд рублей.

ТАСС