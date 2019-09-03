Сергей Сергеев принял участие в совещании Ростехнадзора в Сочи

Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев принял участие в совещании Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, которое состоялось в Сочи. С докладом о реализации концепции цифровой трансформации в компании выступил главный инженер Игорь Шишигин.

В мероприятии приняли участие представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, государственных надзорных ведомств, федеральных министерств и управлений, федеральной службы по труду и занятости, некоммерческих партнерств и ассоциаций, энергетических компаний, краевого министерства ТЭК и ЖКХ, представители бизнеса и научного сообщества.

Обращаясь с приветственным словом к участникам совещания, глава «Россети Кубань» поблагодарил руководство Ростехнадзора за конструктивное сотрудничество в решении вопросов, связанных с обеспечением надежного энергоснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея.

– На территории Краснодарского края реализуются крупные государственные проекты, проводятся политические, культурные и спортивные мероприятия мирового и всероссийского значений. Компания «Россети Кубань» как крупнейшая электросетевая компания региона, безусловно, участвует в подготовке и проведении подобных мероприятий. Хотелось бы подчеркнуть, что мы находим поддержку со стороны Ростехнадзора и совместными усилиями создаем сегодня современный и высокотехнологичный электросетевой комплекс на территории Кубани, – отметил Сергей Сергеев.

Представители Управления озвучили итоги своей работы, а также вместе с участниками форума обсудили актуальные вопросы развития правового регулирования контрольно-надзорной деятельности. Участники в частности обсудили ход подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду, осветили ряд важных вопросов развития энергетики.

С докладом «Реализация концепции «Цифровая трансформация 2030» в ПАО «Кубаньэнерго» выступил первый заместитель генерального директора компании – Главный инженер Игорь Шишигин.

Среди первых проектов «Россети Кубань», реализованных по принципам цифровизации – подстанция «Порт» на Таманском полуострове Краснодарского края. Главное ее преимущество – применение цифровых технологий, позволяющих автоматизировать процесс управления энергообъектом.

В компании несколько цифровых проектов. Среди них проект «цифровой подстанции» на базе существующей подстанции 110 кВ «Туапсе-город». Продолжается строительство волоконно-оптических линий связи. Планируется строительство новой современной цифровой подстанции в сочинском энергорайоне.

Одним из этапов перехода на «цифру» является внедрение «умных» счетчиков. Несмотря на то, что внедрение современных систем учета электроэнергии законодательно оформлено в конце 2018 года, эта работа в компании ведется уже несколько лет. В зоне ответственности «Россети Кубань» введено в эксплуатацию более 200 тысяч современных интеллектуальных приборов.