Утверждён новый ГОСТ на бронзовые прутки

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) уведомляет об утверждении стандарта ГОСТ 1628-2019 "Прутки бронзовые. Технические условия". Стандарт будет введён взамен ГОСТ 1628-78. Дата введения документа в действие - 1 декабря 2019 г.

Стандарт распространяется на тянутые прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений и на прутки прессованные и горячекатаные круглого сечения из безоловянных бронз, применяемые в различных отраслях промышленности. Документ устанавливает сортамент, технические требования, правила приёмки, методы контроля и испытаний, правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения прутков.

Разработка обновлённого стандарта производилась техническим комитетом по стандартизации ТК 106 "Цветметпрокат".

"Металлоснабжение и сбыт"