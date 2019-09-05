Утверждён новый ГОСТ на бронзовые прутки
 
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Законотворчество (постановления)

Утверждён новый ГОСТ на бронзовые прутки

Утверждён новый ГОСТ на бронзовые прутки

5 сентября 2019, 18:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: РОССТАНДАРТ, БРОНЗА
Отрасль: Металлургия 

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) уведомляет об утверждении стандарта ГОСТ 1628-2019 "Прутки бронзовые. Технические условия". Стандарт будет введён взамен ГОСТ 1628-78. Дата введения документа в действие - 1 декабря 2019 г.

Стандарт распространяется на тянутые прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений и на прутки прессованные и горячекатаные круглого сечения из безоловянных бронз, применяемые в различных отраслях промышленности. Документ устанавливает сортамент, технические требования, правила приёмки, методы контроля и испытаний, правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения прутков.

Разработка обновлённого стандарта производилась техническим комитетом по стандартизации ТК 106 "Цветметпрокат".

"Металлоснабжение и сбыт"

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