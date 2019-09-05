В Ростовской области два инвестпроекта на 1,3 млрд рублей пополнили "губернаторскую сотню"

Перечень ста губернаторских инвестиционных проектов пополнили еще двумя почти на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает правительство Ростовской области. Так, новыми проектами стали два таганрогских завода.

Первый проект — предприятие по производству стальных панельных радиаторов с объемом инвестиций 765,5 млн рублей. Вторую очередь планируют ввести в июле следующего года. В настоящее время уже идет монтаж оборудования новой линии. В развитие производства вложили около 124 млн рублей.

Второй проект представляет собой создание современного высокотехнологичного производства светильников из литьевого корпуса, в которой вложили 515 млн рублей. В 2018 году ввели в работу два корпуса завода, приобрели оборудование. Сейчас достраивается складской корпус, проектируется цех литья.

cityreporter.ru