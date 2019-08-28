ДЦСС и Атомэнергомаш будут развивать сотрудничество в сфере производства судовых систем и оборудования

АО «Дальневосточный Центр судостроения и судоремонта» и Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» заключили меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось в рамках Восточного экономического форума в г. Владивосток.

Документ предусматривает развитие сотрудничества в целях организации производства и поставки оборудования и судовых систем для проектов АО «ДЦСС». В частности, речь идет о проектировании и производстве реакторной установки «РИТМ-400» для ледоколов «Лидер».



Комментируя подписание документа Председатель Совета директоров АО «ДЦСС», вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин отметил: «Данный̆ меморандум – практический̆ шаг в реализации задачи, поставленной̆ Президентом России, по развитию отечественного судостроительного комплекса. Обеспечение судов, строящихся ССК «Звезда», современным качественным оборудованием, изготовленным российскими производителями является приоритетом в деятельности ДЦСС».

«Вместе с нашими партнерами мы нацелены на развитие многопрофильного комплексного сотрудничества, как в рамках строительства принципиально нового ледокола «Лидер», так и по другим проектам в сфере судостроения. Уверен, что наша совместная работа внесет существенный вклад в дальнейшее развитие Арктики и всего Дальневосточного региона», - генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

В соответствии с документом, стороны рассмотрят организацию производства и поставку для АО «ДЦСС» реакторных установок «РИТМ-400», оборудования силовых установок, теплообменных аппаратов, систем дозиметрического и радиационного контроля, насосного оборудования, отливок, паковок и др. Конкретные направления будут определены в ходе работы координационной группы, куда войдут представители обеих компаний. К концу 2019 года компании планируют заключить первое соглашение на поставку необходимых компонентов.



Ранее АО «Атомэнергомаш» обеспечил своевременное производство и поставку реакторных установок «РИТМ-200» для новейших универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Всего было изготовлено шесть реакторов, всё производство – от проектирования до отгрузки – было организовано на предприятиях дивизиона.



В настоящее время главным разработчиком всех реакторных установок для атомного ледокольного флота - АО «ОКБМ Африкантов» создан технический проект реакторной установки «РИТМ-400» для ледокола «Лидер». Она в два раза мощнее предыдущей РУ, за счет чего будущий атомоход будет иметь повышенные эксплуатационные характеристики. В частности, он сможет пробивать лёд толщиной до 4,3 метров и прокладывать канал шириной до 50 метров. В результате будет обеспечена круглогодичная навигация по Северному морскому пути, в том числе для крупнотоннажных судов.