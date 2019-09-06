Обновлено коммутационное оборудование крупнейшей подстанции Республики Марий Эл – 500 кВ "Помары"

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило работы по ремонту коммутационного оборудования на подстанции 500 кВ «Помары». На объекте отремонтированы воздушные выключатели и разъединители напряжением 220 кВ. В результате повышена надежность электроснабжения населенных пунктов и крупных промышленных потребителей Республики Марий Эл, в том числе инфраструктурных объектов ПАО «Газпром».

На подстанции выполнен ремонт двух воздушных выключателей и трех разъединителей 220 кВ, обеспечивающих надежность линий «Помары – Заря-1» и «Помары – Восток-2». Эти ЛЭП обеспечивают электроснабжение газокомпрессорной станции ПАО «Газпром», обслуживающей участок магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Разъединители и выключатели являются ключевыми элементами коммутационного оборудования, предназначенными для отключения и включения отдельных участков электрической цепи при проведении на них ремонтных, профилактических и аварийных работ.

Мероприятия по обновлению коммутационного оборудования выполнены в рамках ремонтной программы и проводятся на регулярной основе. Так, в 2017-2018 годах на открытом распределительном устройстве подстанции (ОРУ) 500 кВ в ячейках №1 и №2 выполнена замена двух воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые аналоги, а также трансформаторов тока и напряжения 500 кВ и разъединителей 10 кВ.

Мощность подстанции 500 кВ «Помары» составляет 1002 МВА. Объект обеспечивает связь объединенных энергосистем Средней Волги и Урала, а также участвует в электроснабжении Республики Марий Эл (в частности городов Йошкар-Ола и Волжск с населением порядка 600 тыс. человек), Казанского и Зеленодольского энергоузлов Татарской энергосистемы, Чувашского энергоузла.