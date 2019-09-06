"Почта России" откроет хаб в Новосибирске в первой половине 2020 года

"Почта России" планирует ввести в эксплуатацию логистический почтовый центр в Новосибирске стоимостью около 6 миллиардов рублей в первой половине 2020 года, сообщил журналистам в пятницу гендиректор компании Николай Подгузов.

"Сейчас все темпы строительства мы синхронизируем таким образом, чтобы к окончанию теплого сезона закрыть контур (здания – ред.), начать внутренние работы по обустройству помещений. Ближе к концу года мы планируем начать монтаж оборудования так, чтобы в первой половине 2020 года запустить комплекс в промышленную эксплуатацию", - сказал он на стройплощадке.

Подгузов отметил, что ранее ввод центра планировался в конце 2020 года, однако удалось ускориться, потому что подрядчик строительства – крупная компания PNK Group - вышел на площадку, заросшую травой, уже в начале мая этого года, что позволило весь теплый сезон вести строительные работы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что логистический центр "Почты России" будет востребован для бизнеса как Новосибирской области, так и соседних регионов России. По его словам, правительство региона работает с предпринимателями региона, чтобы наработать будущие кооперационные связи полезные для "Почты России" по загрузке мощностей логистического центра.

Как сообщалось ранее, инвестиции "Почты России" в строительство и оборудование объекта превысят 6 миллиардов рублей. Логистический центр расположится на территории аэропорта "Толмачево", что позволит отгружать почтовые отправления с бортов прилетевших самолетов напрямую в логистический центр, значительно сократив время на их транспортировку. В зону обслуживания центра войдут шесть регионов Сибирского федерального округа.

Оборудование, которым предполагается оснастить хаб, позволяет обрабатывать около 1,5 миллиона почтовых отправлений в сутки, в том числе более 280 тысяч различных посылок и международных мелких пакетов. Сортировка в центре будет осуществляться для 3,5 тысячи почтовых отделений. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область, Томская область, Алтайский край, а также Республика Алтай.

На площади в 48,7 тысячи квадратных метров развернется автоматизированная система обработки почтовых отправлений, место международного почтового обмена, участок обработки экспресс-почты EMS и зона фулфилмента, необходимая для роста рынка электронной коммерции в Сибирском регионе. Общее количество работников центра составит 2540 человек.

РИА Новости