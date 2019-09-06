Подмосковье и провинция Кореи Кенсанбук‑до объединятся в развитии производства электроники

Московская область и провинция Кенсанбук-до создадут коллаборации по развитию производства электроники и автокомпонентов, Подмосковье ознакомится с практикой, которую корейский регион использует при создании научно-технических территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Это сотрудничество стало основной темой встречи заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова и губернатора провинции Кенсабук-до Республики Кореи Ли Чоль У в ходе работы V Восточного экономического форума. Отмечается, что Кенсанбук-до занимает третье место по промышленности в Южной Корее и занимает пятую часть территории государства.

«В административном центре региона находится штаб-квартира компаний Samsung и LG, а также два технопарка, четыре региональных научно-исследовательских центра, три центра технологических инноваций и 28 центров бизнес-инкубатора, которые являются основными компонентами поддержки трансфера технологий, разработки продуктов и расширения рынка», — говорится в сообщении.

Хромов подметил, что Московскую область объединяет с корейской провинцией несколько фактов: оба региона лидируют по числу инфраструктурных площадок для бизнеса, в Подмосковье находится единственный в стране завод по производству бытовой техники LG, а также Московская область активно развивает производство автомобилей.

Зампред правительства Подмосковья добавил, что пригласил губернатора Кенсанбук-до посетить Московскую область и познакомиться лично с ключевыми объектами в промышленной, социальной и культурной сферах. В свою очередь, делегация Московской области намерена изучить опыт корейского региона по созданию современных научно-технологических территорий.

«Мы рассказали подробно господину Ли Чоль У о поддержке инвесторов на территории Московской области и тех условиях, которые мы предлагаем зарубежным компаниям, рассматривающим наш регион для локализации», — добавил Хромов.

Он отметил, что на встрече условились при первой возможности представить инвестиционный потенциал Подмосковья деловым кругам провинции Кенсанбук-до.

РИАМО