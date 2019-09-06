Рост платежей за мощность привели к скачку цен на электроэнергию в Техасе

В американском штате Техас 12 августа 2019 г. экстремальная жара и, как следствие, рост потребления из-за массового включения кондиционеров привели к резкому росту оптовых цен на электроэнергию – до ≈ $ 6 500 за 1 МВт*ч в дневное время. Такой заметный скачок связан, в частности, с изменениями, которые в начале 2019 г. утвердила Комиссия штата по коммунальному обслуживанию (Public Utilities Commission of Texas, PUCT), одобрив увеличение платежей за мощность для объектов, участвующих в предоставлении оперативных резервов в периоды высокого спроса.

Изначально решение PUCT было обусловлено опасениями, что летом 2019 г. при прохождении максимума нагрузки имеющихся объемов генерации для покрытия прогнозируемого потребления может оказаться недостаточно. Соответственно, ERCOT внес изменения в ORDC (Operating Reserve Demand Curve) – рыночный механизм, обеспечивающий формирование цен в зависимости от «кривой спроса на оперативные резервы», – чтобы электростанции и объекты Demand Response, привлекаемые ERCOT в периоды пикового спроса, получали более высокую плату за свои услуги. Генерирующие компании активно лоббируют в PUCT дальнейшее увеличение платежей – еще одна корректировка цен ожидается в 2020 г.

Размер таких платежей прямо пропорционален объему имеющихся у ERCOT резервов (от 7000 до 2000 МВт). Если же плановый резерв опускается ниже 2 000 МВт, стоимость электроэнергии может вырасти до $ 9 000 за 1 МВт*ч, что является максимально разрешенной ценой в Техасе. Кроме того, для независимого системного оператора Техаса ERCOT такое снижение резерва означает выпуск оповещения первого уровня о возможном дефиците электроэнергии (Energy Emergency Alert, EEA1), что, в частности, имело место 13 августа и через день, 15 августа 2019 г. В ситуации 12 августа скачок на ≈ 36000% – до $ 6 537 при средней цене от $ 20 до 30 за МВт*ч – произошел, когда в условиях высокого спроса из-за безветренной погоды выработка ветропарков в штате снизилась наполовину. На следующий день ситуация усугубилась – зафиксирована почти предельно допустимая цена $ 8 983. Основной причиной недостатка резервов и роста цен были названы изменения в структуре генерации – в последние годы в Техасе стремительно развивалась ветровая генерация, которая, в том числе благодаря получаемым субсидиям, вытеснила с рынка угольные станции, не зависящие в отличие от ветропарков от погодных условий, работающие в базовой нагрузке, но вынужденные закрываться изза нерентабельности. Доля ветровой генерации в общем балансе штата в настоящее время составляет около 16% (≈ 25,5 ГВт) и, как ожидается, к концу 2019 г. достигнет уже 20%.

Учитывая политику многих американских штатов по активному развитию ВИЭ, ситуация в Техасе может рассматриваться как предупреждение соблюдать баланс энергоресурсов и общие требования к надежности энергосистем, чтобы избежать неожиданного дефицита электроэнергии или полноценного кризиса.

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