"ССТэнергомонтаж" обогревает крупнейший аквакомплекс в Европе

Обновленный Дворец водных видов спорта в Лужниках обогревается решениями «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ»). Системы электрообогрева установлены на кровле и водостоках, а также во внутренних помещениях уникального спортивно-развлекательного комплекса.

Номер один в России

Дворец водных видов спорта в Лужниках стал подарком жителям и гостям столицы ко Дню города. Шестиэтажный аквакомплекс претендует на звание одного из самых крупных в нашей стране и Восточной Европе.

На территории площадью 56 500 м2 расположился аквапарк, спортивные бассейны и термованны с возможностью выплыть на улицу. Также посетители смогут отдохнуть в оздоровительном центре с банями, соляной пещерой, ледяным фонтаном и душевой аллеей. У здания есть раздвижная крыша, а водные аттракционы не имеют аналогов в России.

Комплекс возводился на месте легендарного бассейна 1956 года, где прошли три чемпионата мира и два чемпионата Европы. Здание стало аварийным, поэтому в 2014 году руководство Олимпийского комплекса «Лужники» приняло решение провести тендер на его реконструкцию. Среди 43 заявленных архитектурных концепций победителями конкурса стала команда российского бюро UNK project, проектировавшая международный аэропорт «Симферополь» и многофункциональный комплекс «Империя Тауэр» в «Москва-Сити».

При создании концепции нового аквакомплекса главной задачей стало сохранение легендарного облика плавательного центра «Лужники». В то же время при его проектировании и строительстве использованы новейшие технологии в части автоматизации, водоподготовки и электрообогрева.

Электрообогрев для безопасности и комфорта

Крупнейшему аквакомплексу — решения от ведущего мирового производителя. Всего для внутренних помещений Дворца водных видов спорта «Лужники» инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж», которая входит в Группу «Специальные системы и технологии», одного из крупнейших мировых поставщиков комплексных решений в области кабельного электрообогрева, поставила 1030 м нагревательного кабеля ТЛБЭ. Суммарная мощность установок составляет 22 кВт.

Решения «ССТэнергомонтаж», установленные в аквакомплексе, решают целый спектр задач. В душевых комнатах своевременный обогрев кафельной плитки уменьшает риски получения травм или простудных заболеваний при ступании на мокрую, холодную поверхность. В раздевалках с теплыми полами исключается опасность сквозняков, поддерживается комфортная температура. Коридор, оборудованный гигиеническим ковром с антибактериальным покрытием, обогревается решениями ГК «ССТ», обеспечивая безопасный проход из раздевалок в зону водных аттракционов.

В термально-оздоровительном комплексе обогрев помогает создавать оптимальный микроклимат. В рамках этой задачи компания «ССТэнергомонтаж» поставила нагревательные кабели для фермерской, каменной, турецкой, средиземноморской бань. В каждом помещении за счет датчиков температуры и терморегуляторов производства ГК «ССТ» поддерживаются оптимальные условия для отдыха и здоровья.

Родители могут не беспокоиться о здоровье своих детей в обогреваемой соляной пещере. В «теплом кинотеатре» системами «ССТэнергомонтаж» оснащен не только пол, но и стены, что создает комфортный температурный режим для посетителей.

Сохранение исторического облика

При реконструкции главного бассейна страны было принято решение сохранить легендарный внешний облик комплекса с колоннами и уникальными барельефами. На фасаде появились новые элементы — олимпийские кольца как отсылка к Олимпиаде-80, на которой наша сборная здесь же завоевала золотые медали.

Электрообогрев дренажных лотков и воронок на крыше позволяет предотвратить закупорку водостоков наледью и организовать отвод образовавшейся талой воды, сохраняя внешний облик комплекса и продлевая срок службы наружных конструкций.

Благодаря обогреву лестниц и пандусов решениями ГК «ССТ» посещение спортивного комплекса будет безопасным в любое время года, в режиме 24/7. Этот вопрос особенно актуален после открытия, когда вместительность аквакомплекса возрастет в 40 раз — новый Дворец «Лужников» способен принять 10 тысяч человек в день. Системы обогрева открытых площадей работают автономно, а значит для удаления снега не потребуется привлечение дополнительного персонала. Нагревательный кабель не заметен под дорожным покрытием, которое к тому же прослужит дольше в силу отсутствия регулярных механических воздействий, необходимых для очистки льда традиционным методом.

Всего для наружного обогрева Дворца водных видов спорта «Лужники» применялось 7 650 м нагревательных кабелей производства ГК «ССТ» с мощностью обогрева около 370 кВт.

Электрообогрев от лидера

Ведущая инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж», входящая в Группу компаний «Специальные системы и технологии», поставляет решения для архитектурных объектов больше четверти века. В портфолио — тысячи проектов, среди которых Большой театр, парк «Зарядье», Государственный исторический музей, МХТ имени А. П. Чехова, Москва-Сити. Специалисты компании выполняют весь комплекс услуг от теплотехнического расчета, подбора нагревательного кабеля, проектирования, поставки, монтажа до пусконаладки систем электрообогрева и их обслуживания.

«Наши решения участвуют в проектах спортивно-развлекательных комплексов, среди которых обогрев обходных дорожек в бассейновых зонах “Фитнес-Центра 100%” в Солнцево и конно-спортивного комплекса “Битца”. Дворец водных видов спорта в Лужниках — пример комплексного подхода к электрообогреву, когда системы применяются не только внутри, но и снаружи здания», — говорит Антон Постников, коммерческий директор «ССТэнергомонтаж».

Двухжильный экранированный кабель ТЛБЭ производства ГК «ССТ» с линейной мощностью 15-20 Вт/м подходит для устройства комфортного обогрева обходных дорожек бассейна, зоны спа и раздевалок. На изделие предоставляется 50 лет гарантийного обслуживания. Каждая партия проходит 100% контроль качества.

Для обогрева пандусов и площадки входных групп комплекса в Лужниках применялся плоский кабель 50НТ в составе нагревательных секций. В водосточных лотках на кровле установлены нагревательные секции на основе саморегулирующихся кабелей марки ТСК.