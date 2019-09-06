В Бурятии появится российско-индийский завод

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о подписании соглашения с индийской фирмой Star Overseas Ltd по возведению в республике предприятия по производству инфузионных растворов стоимостью примерно 400 млн рублей.

Завод будет производить кабель, одновременно проводящий интернет и электрический ток. Бурятия продолжает углублять сотрудничество с индийскими партнерами.

Во Владивостоке было подписано соглашение с индийской фирмой Star Overseas по возведению в Бурятии предприятия по производству инфузионных систем. Встреча прошла в рамках Восточного Экономического Форума.

Стоимость планируемого предприятия в Бурятии по производству инфузионных систем составляет примерно 400 млн рублей. 50% берет на себя индийская сторона, 50% — российский партнер. Строительство стартует в ближайшее время.

Отметим, что индийские технологии, которые используются в сплавах, технике, производстве, нередко превосходят продукции третьих стран.

runews24