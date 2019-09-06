Возрождение Тырнауза: "Ростех" будет добывать вольфрам и молибден в КБР

«Ростех» готов приступить к проектированию и строительству предприятия по переработке вольфрамо-молибденовых руд в г.Тырныауз (Кабардино-Балкария).



Работа по реализации проекта, направленного на возобновление разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения ведется Минкавказом России совместно с Минпромторгом России, Минприроды России, Государственной корпорацией «Ростех» и правительством Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с поручением президента России от 3 июля 2014 года.



По информации Минкавказа, проект предусматривает строительство подземного рудника, обогатительной фабрики, гидрометаллургического завода производственной мощностью до 4,5 тыс. тонн оксида вольфрама.



Как следует из материалов «Ростеха», инвестиции в проект по возобновлению работы Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения и горнообогатительного комбината составляет около 20 млрд рублей. Лицензия на разработку обошлась госкорпорации в 1 млрд рублей.



Вопросы практической реализации масштабного инвестпроекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения обсуждались на встрече премьер-министра республики Алия Мусукова и гендиректора ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» Игоря Ушакова.



Как сообщает пресс-служба правительства КБР, в настоящее время завершен первый этап: приобретена лицензия на право пользования недрами Тырныаузского месторождения, проведены работы по обеспечению безопасности при обследовании горных выработок, получены образцы минерального сырья и проведены его исследования, разработано технико-экономическое обоснование проекта. Кроме того, была выбрана технология, позволяющая рентабельное извлечение полезных ископаемых, а также экологически безопасную закладку отходов.



Технико-экономическое обоснование возобновления добычи на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате в Кабардино-Балкарии одобрено, рассказал ТАСС замминистра промышленности и торговли Кабардино-Балкарии Эльдар Кяров.



В результате правлением ГК «Ростех» было принято решение о переходе ко второму этапу реализации инвестпроекта. Он предусматривает проектирование, строительство и запуск предприятия по переработке вольфрамо-молибденовых руд, а также придание г. Тырныауз статуса территории опережающего развития.

«Руководство госкорпорации официально озвучило свою позицию местным властям, подтвердило свои планы. Надо отметить, что есть мероприятия, относящиеся к компетенции «Ростеха» и к компетенции местных властей, в том числе и по земельным участкам, которые планируется арендовать. На участки, на которых будут строиться объекты, требуется участие региональных властей», — отметил Кяров.

ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» зарегистрировано в 2017г. в г. Тырныауз. Владельцем компании значится ООО «РТ-Развитие бизнеса», которое на 100% принадлежит государственной корпорации «Ростех».



Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ и является крупнейшим в стране. По оценкам «Ростеха», балансовые запасы месторождения составляют 209,5 тыс. тонн триоксида вольфрама (содержание — 0,432%) и 36,6 тыс. тонн молибдена (содержание — 0,076%).



Тырныаузский горно-обогатительный комбинат прекратил работу в 2001г. из-за трудностей с реализацией продукции.



Как сообщал ранее РБК, проект по созданию горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения был представлен еще на Международном инвестиционном форуме Сочи-2012». Тогда его инициаторов выступило ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания», контрольный пакет акций которой принадлежал правительству КБР.



Проект возрождения ГОКа на базе Тырныаузского месторождения был включен в «Инвестиционный план первоочередных и перспективных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Северо-Кавказском федеральном округе на период до 2025 года».



В 2017г. Федеральным агентством по недропользованию был проведен конкурс на разработку месторождения, победителем которого стало ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат».



РБК