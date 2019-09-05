Генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский посетил будущую первую цифровую подстанцию Смоленской области

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в ходе рабочей поездки по регионам ответственности компании 6 сентября 2019 года посетил смоленский филиал компании.

Главным пунктом визита стало посещение подстанции 110/35/10кВ «Козино», которая в ближайшем будущем станет цифровой. Работы по реконструкции подстанции в рамках программы цифровой трансформации стартовали в конце мая этого года. 30 августа здесь был завершен первый этап реконструкции с заменой силового трансформатора Т-2 на трансформатор большей мощности для повышения качества предоставляемых услуг потребителям электроэнергии. Подстанция оснащена современными приборами учета электрической энергии, позволяющими вести автоматический сбор информации.

В ходе осмотра объекта Игорь Маковский поручил провести комплексную реконструкцию подстанции и разработать новые технические решения, предусматривающие компактное размещение оборудования комплексного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 35 кВ и открытого распределительного устройства (ОРУ)110 кВ. В результате реконструкции будет достигнут высокий уровень автоматизации энергообъекта, что упростит его эксплуатацию.

«Реализация подобных проектов позволяет успешно решать задачу по снятию инфраструктурных ограничений для экономического развития Смоленской области и предоставлению дополнительных возможностей бизнесу для расширения своей деятельности», - отметил Игорь Маковский.

Во время посещения исполнительного аппарата филиала глава компании провел расширенное совещание с руководством филиала и начальниками РЭС. Рассматривая задачи, стоящие перед Смоленскэнерго, он отметил необходимость строгого соблюдения сроков выполнения всех производственных программ, направленных на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей Смоленской области.

Одним из основных вопросов стало обсуждение хода реализации мероприятий первого этапа цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

«Мы поставили задачу реализовать мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами - и решаем ее успешно. График цифровой трансформации Смоленскэнерго достаточно активный. Смоленский РЭС должен со временем стать одним из передовых в компании. Это позволит филиалу в числе первых воспользоваться эффектами цифровизации», - заявил Игорь Маковский.

Другой не менее важной задачей филиала является необходимость постоянной методичной работы по сокращению потерь электроэнергии. Глава компании акцентировал особое внимание на сверх усилия, которые должны быть приложены работниками районов электрических сетей в части борьбы с безучетным потреблением электроэнергии и приведения показателей потерь к нормативным значениям.

Также Игорь Маковский обратил внимание руководства филиала на необходимость увеличения объема дополнительных услуг, оказываемых филиалом, особенно услуг по техническому обслуживанию сетей наружного освещения.