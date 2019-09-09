Главные новости недели в новом RusCable Insider Digest № 139

RusCable Review
9 сентября 2019, 15:59
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
RusCable Insider Digest № 139
RusCable Insider Digest № 139
RusCable Insider Digest № 139
RusCable Insider Digest № 139 стал доступен для прочтения и скачивания в разделе портала «ИЗДАНИЯ». В новом выпуске еженедельника, как и прежде, собраны ключевые новости из рынка электротехники, кабельной промышленности и электроэнергетической отрасли: о выступлениях Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и Министра энергетики РФ Александра Новака в рамках ВЭФ; о новом банкроте в кабельной промышленности – заводу из Орловской области предстоит судебное разбирательство; о модернизации производственных мощностей саранского «ЭМ-КАБЕЛЬ»; об инновациях в области кабельной экструзии; о новинке на рынке полимеров, новой марке пероксидносшиваемого полиэтилена, готовящегося компаний «МЕТАКЛЭЙ» к презентации в рамках «Импортозамещения 2019»; о новых соглашениях, анонсах, мерах господдержки, сертификациях и сертификатах, а также о многом другом – читайте и узнавайте в свежем Insider Digest.
В Special разделах мы приготовили и информацию о научно-технических достижениях. Так, например, компания Dow Wire & Cable рассказала о разработке нового материала для оболочек миниатюрных оптических кабелей и микрокабелей. Его молекулярная структура обеспечивает более высокую степень жёсткости и более низкий коэффициент трения, низкую вязкость и более короткие периоды времени релаксации для уменьшения обратной усадки. А еще, мы расскажем об одном из ключевых проектов, показанных в рамках Второго цифрового форума, прошедшего в Петербурге. Проект ПАО «МегаФон» и финской инфраструктурной компании Cinia Oy по созданию международного консорциума предполагает постройку новой подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио.
В конце выпуска, вас ждет большой фотоотчет по итогам прошедшего в Самаре Форума ЭТМ. Сотрудники портала RusCable.Ru посетили ключевые мероприятия форума по кабельному направлению. Обсуждались вопросы фальсификата на рынке кабельной продукции, прошел круглый стол с представителями компании ЭТМ и отраслевого сообщества. Кроме того, мы взяли несколько интервью и комментариев у представителей кабельных заводов, которые скоро опубликуем на портале.
Редакция дайджеста поздравляет с юбилеем АО «Москабель-Фуджикура», одного из первых в России производителей волоконно-оптового кабеля. Совместному с японской компанией Fujikura предприятию исполняется 20 лет! Желаем компании и ее коллективу долгих лет процветания, успеха и развития!
Приятного чтения и удачной недели!
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Благодаря поддержке медиахолдинга «РусКабель» еженедельник распространяется бесплатно с момента публикации – каждый понедельник. Емкая аналитика, краткие новостные «посты» разнесенные по рубрикам – все мобильно, интерактивно, доступно с любого устройства. Не так давно RusCable Insider начал публиковаться и на открытых платформах для электронных изданий. Это и удобство для читателя и расширения аудитории. В планах редакции более качественная проработка и организация информации в каждом выпуске, наращивание уникального контента, поддержка проектов медиахолдинга «РусКабель» – ЭНЕРГОСМИ и RusCable.Ru.
Мы выходим каждый понедельник для тех, кто хочет преуспеть в кабельном деле, стать сильнее и быстрее конкурентов. Читайте нас каждый понедельник на RusCable.Ru, на сайте РНК СИГРЭ, на telegram-канале, на платформе joomag, в VK и следите за каналом в instagram и на facebook.
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