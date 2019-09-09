Главные новости недели в новом RusCable Insider Digest № 139

RusCable Insider Digest № 139 RusCable Insider Digest № 139 RusCable Insider Digest № 139

RusCable Insider Digest № 139 стал доступен для прочтения и скачивания в разделе портала «ИЗДАНИЯ». В новом выпуске еженедельника, как и прежде, собраны ключевые новости из рынка электротехники, кабельной промышленности и электроэнергетической отрасли: о выступлениях Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и Министра энергетики РФ Александра Новака в рамках ВЭФ; о новом банкроте в кабельной промышленности – заводу из Орловской области предстоит судебное разбирательство; о модернизации производственных мощностей саранского «ЭМ-КАБЕЛЬ»; об инновациях в области кабельной экструзии; о новинке на рынке полимеров, новой марке пероксидносшиваемого полиэтилена, готовящегося компаний «МЕТАКЛЭЙ» к презентации в рамках «Импортозамещения 2019»; о новых соглашениях, анонсах, мерах господдержки, сертификациях и сертификатах, а также о многом другом – читайте и узнавайте в свежем Insider Digest.

В Special разделах мы приготовили и информацию о научно-технических достижениях. Так, например, компания Dow Wire & Cable рассказала о разработке нового материала для оболочек миниатюрных оптических кабелей и микрокабелей. Его молекулярная структура обеспечивает более высокую степень жёсткости и более низкий коэффициент трения, низкую вязкость и более короткие периоды времени релаксации для уменьшения обратной усадки. А еще, мы расскажем об одном из ключевых проектов, показанных в рамках Второго цифрового форума, прошедшего в Петербурге. Проект ПАО «МегаФон» и финской инфраструктурной компании Cinia Oy по созданию международного консорциума предполагает постройку новой подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио.

В конце выпуска, вас ждет большой фотоотчет по итогам прошедшего в Самаре Форума ЭТМ. Сотрудники портала RusCable.Ru посетили ключевые мероприятия форума по кабельному направлению. Обсуждались вопросы фальсификата на рынке кабельной продукции, прошел круглый стол с представителями компании ЭТМ и отраслевого сообщества. Кроме того, мы взяли несколько интервью и комментариев у представителей кабельных заводов, которые скоро опубликуем на портале.

Редакция дайджеста поздравляет с юбилеем АО «Москабель-Фуджикура», одного из первых в России производителей волоконно-оптового кабеля. Совместному с японской компанией Fujikura предприятию исполняется 20 лет! Желаем компании и ее коллективу долгих лет процветания, успеха и развития!

Приятного чтения и удачной недели!

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Андрей Черезов: «Ситуация с электроснабжением в Иркутской области стабильная»

Денис Мантуров: бизнес готов создавать на острове Русский центры исследований и разработок

Александр Новак: «Дальний Восток и его энергетическое развитие для нас является абсолютным приоритетом»

Юрий Маневич: «Выпускникам МЭИ предстоит решать амбициозные задачи развития энергетики, модернизации энергетического оборудования и импортозамещения»

В НИУ «МЭИ» открылась аудитория завода «Изолятор»

Рубрика «Кабельный бизнес»

Кабельный завод в Орле может обанкротиться по иску конкурента

Юбилей под знаком качества: 20 лет АО «МКФ»

«ЭМ-КАБЕЛЬ». Сохраняя вектор развития!

Заводом «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведена сертификация кабельной продукции

ГК «ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК» начала работы по внешнему электроснабжению ЖК «Династия»

Высоковольтный кабель компании Nexans для рекордно глубоководной прокладки в норвежских фьордах

Разработка нового материала для оболочек миниатюрных оптических кабелей и микрокабелей

Новая экструзионная головка для совместной экструзии

Поздравляем с юбилеем!

Кабель по дну океана

Рубрика «Материалы портала»

В третий день рождения журнал RusCable Insider Digest проводит опрос удовлетворенности читателей

Портал RusCable.Ru готовит эксклюзивный репортаж о кабельном заводе «Алюр»

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

Федеральная сетевая компания (Россети ФСК ЕЭС) запустила питающий центр ТОР «Надеждинская» в Приморье – подстанцию 220 кВ «Промпарк»

Центр компетенций НТИ создаст цифровые подстанции для повышения надежности электросетей

Рубрика «Освоение Арктики»

Представлены спецификации стандарта USB4: скорость 40 Гбит/с

Рубрика «Полимеры»

«МЕТАКЛЭЙ» разработал BIO-заглушки для защиты труб и запорно-регулирующей арматуры на объектах «Газпрома»

«МЕТАКЛЭЙ» представит инновационную технологию для изоляции силовых кабелей на «Импортозамещении 2019»

Рубрика «Инвестпроекты»

Почти 4 тысячи рабочих мест появится в промышленности Нижегородской области благодаря реализации новых инвестпроектов

Рубрика «Правительство и экономика»

Минпромторг России и Роснефть подписали соглашение о взаимодействии

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