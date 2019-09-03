Как построить эффективную цифровую инфраструктуру: Legrand на ЦОД-2019

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, стала «серебряным» спонсором ежегодной международной конференции ЦОД, одного из ключевых мероприятий в области проектирования, построения и развития критически важной информационной инфраструктуры. Конференция, организованная холдингом «ИКС-Медиа», пройдет 12 сентября 2019 года в Москве на площадке центра Digital October.

В рамках деловой программы конференции Олег Александров, руководитель по работе с ключевыми клиентами Legrand Россия и СНГ, примет участие в секции «Комплексные решения, создание и эксплуатация ЦОДов» и представит решения Legrand в презентации «Комплексный подход для оптимальной производительности ЦОД».

Помимо дискуссионной панели, на ЦОД-2019 запланирована интерактивная выставка оборудования для современных мультимедийных сетей и центров обработки данных. На своем стенде Legrand представит интегрированные решения для обеспечения надежной, эффективной и масштабируемой инфраструктуры ЦОД, а также продемонстрирует возможности оборудования Raritan для управления электропитанием в центрах обработки данных, которое включает в себя интеллектуальные блоки распределения питания с функциями измерения в реальном времени таких параметров как ток, напряжение, мощность и уровень потребляемой энергии с точностью до 1%, интеллектуальные гибридные устройства автоматического ввода резерва, контроллеры и датчики состояния окружающей среды и физической инфраструктуры ЦОД.

Компания приглашает гостей и участников мероприятия посетить стенд № 25 и познакомиться с комплексными решениями Legrand для центров обработки данных.

«Роль современных дата-центров и требования к их инфраструктуре быстро меняются под воздействием таких технологий, как Интернет вещей, облачные вычисления, Big Data, – отмечает Александр Никитин, директор департамента «Центры обработки данных и информационные технологии» – Чтобы разрабатывать действительно инновационные решения для ЦОД, мы внимательно следим за тенденциями отрасли и поддерживаем ключевые мероприятия в сегменте. В этом году мы уже приняли участие в конференции Data Center Design & Engineering, форуме BIT-2019, международной промышленной выставке ИННОПРОМ и, конечно, с большим удовольствием выступаем партнером такого знакового события, как конференция ЦОД-2019. Это прекрасная возможность поделиться опытом и рассказать профессионалам о вкладе Legrand в создание цифровой инфраструктуры предприятий».

Конференция «ЦОД-2019» пройдет в этом году в 14-ый раз. За время своего существования она стала одним из основных российских профессиональных форумов в области информационной инфраструктуры. В фокусе «ЦОД-2019» следующие темы: цифровая экономика как драйвер развития индустрии ЦОД, возможности и потенциал развития дата-центров в Москве и регионах, требования к дата-центрам для размещения государственных ИС, инвестиционная привлекательность отрасли и планируемые меры поддержки.