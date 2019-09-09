На севере Крыма хотят построить завод по производству хлора
 
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Инвестиции (проекты)

На севере Крыма хотят построить завод по производству хлора

На севере Крыма хотят построить завод по производству хлора

9 сентября 2019, 14:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Реализовать инвестпроект «Строительство завода по производству хлора» собирается АО «Бром». При это планируется снизить класс опасности с первого до второго в связи с тем, что «проект предполагает исключение хранения больших объемов хлора в стационарных емкостях, а также в ж/д цистернах». Об этом сообщает пресс-служба Минпромполитики РК.

Кроме того, ПАО «Крымский содовый завод» намерен обновить оборудование участка газовой компрессии и увеличить производственные мощности соды кальцинированной до 800 тысяч тонн в год. ООО «Титановые Инвестиции» займется модернизацией завода в целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду — будет построена установка «нейтрализации кислых стоков с целью исключения сброса кислого стока в кислотонакопитель и нейтрализации части содержимого кислотонакопителя».

archiportal-crimea.ru

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