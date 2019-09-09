Швейцарский Swissgrid скорректировал объемы экспорта электроэнергии в Германию

Системный оператор Швейцарии Swissgrid по результатам летних поставок принял решение о корректировке объемов экспорта электроэнергии в Германию и договорился с системными операторами соседних стран о снижении объема доступной для торговли пропускной способности межгосударственного сечения на немецко-швейцарской границе до 4 000 МВт.

В течение последних двух лет зависимость Германии от импорта электроэнергии в летний период, преимущественно из Швейцарии, заметно выросла, что привело к изменению направления основных объемов перетоков электроэнергии через энергосистему Швейцарии – с юга на север в Германию вместо прежнего с севера на юг в Италию. Летом 2019 г. на ситуацию в энергосистеме Швейцарии и на энергорынке также повлияли следующие факторы:

благоприятная гидрологическая ситуация обеспечила высокую выработку швейцарских ГЭС;

с июня по август 2019 г. поставки электроэнергии на север Швейцарии, в регионы с высоким спросом, осуществлялись в основном за счет альпийских ГЭС или импорта из Франции (в связи с проведением плановых проверок на швейцарских АЭС, а также ремонтами и техническим обслуживанием сетевой инфраструктуры);

вследствие этого, и в условиях роста экспорта электроэнергии в Германию, выросла нагрузка на швейцарские передающие сети напряжением 220 кВ;

нагрузка на сеть 220 кВ усилилась также из-за увеличения возможностей для экспорта электроэнергии из Франции в Германию и других транзитных перетоков через энергосистему Швейцарии после объединения энергорынков в регионе Центрально-Западной Европы (CWE).

В результате этим летом мощность экспортируемой через швейцарскую энергосистему электроэнергии в течение нескольких дней достигала 8000 МВт, соответственно, нагрузка на энергосистему была высокой и увеличилось число случаев невыполнения критерия N-1. В связи с этим Swissgrid ограничил объем доступной для экспорта пропускной способности сечений с соседними странами в качестве одной из мер по обеспечению безопасной работы энергосистемы. Swissgrid ведет переговоры с системными операторами соседних стран по вопросу оптимизации использования трансграничной пропускной способности в коммерческих целях. Текущее ограничение в 4 000 МВт, возможно, будет заменено на корректируемые сезонные значения. В настоящее время невозможно предсказать, какие именно значения пропускной способности сечения будут установлены на немецко-швейцарской границе, поскольку еще не решены многие вопросы, связанные с внедрением положений так называемого «четвертого энергопакета» (Clean Energy for All Europeans Package), который вступил в силу в ЕС с 1 июля 2019 г.

Официальный сайт Swissgrid