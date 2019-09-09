В строительство Озерного ГОКа в Бурятии вложат 74 миллиарда рублей

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО "Озерная горнорудная компания" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства в Республике Бурятия Озерного ГОКа.

На базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд Озерное появится предприятие по добыче и переработке свинцово-цинковой руды мощностью 8 миллионов тонн в год. Также здесь планируется производство цинкового и свинцово-серебряного концентратов. Объем частных инвестиций в проект составит более 74 миллиардов рублей до 2024 года, будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест. В эксплуатацию ГОК введут в 2023-м.

- Мы окажем содействие в получении государственной поддержки, необходимой для успешной реализации этого сложного и масштабного проекта. В частности, поможем подготовить документы для получения доступа к целому ряду льгот, будем участвовать в проработке вопросов строительства инфраструктуры и привлечения финансирования, а также сопровождать инвестора в решении административных вопросов и переговорах с потенциальными бизнес-партнерами, - отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Озерное месторождение было открыто в 1961 году при проведении геологоразведочных работ на Озернинском рудном узле. В 1969-м завершили его детальную геологоразведку, а в 1989-м - разработали технологию, которая позволяет эффективно выделять чистые товарные концентраты из труднообогатимых руд. Лицензия на добычу полиметаллических руд Озерного была впервые выдана в 2004 году.

То, что месторождение не разрабатывалось более 50 лет с момента завершения детальной разведки, имеет причины: запасы велики, но сильно удалены от необходимой для переработки этих руд инфраструктуры. Сегодня же благодаря развитию горнообогатительных технологий, а также мерам господдержки на Дальнем Востоке, проект Озерного становится экономически привлекательным для инвестиций.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, для республики реализация этого долгожданного проекта - "не только эффективная разработка недр, но и новые рабочие места, развитие инфраструктуры, налоговые вливания в республиканский и местные бюджеты".

RG.RU